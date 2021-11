Els Mossos d'Esquadra segueixen buscant el fill sospitós de matar la seva mare a Ripoll.

El jove, Gerard Pasamontes de 19 anys, va fugir de casa amb un altre jove després dels fets.

El sospitós és un noi conegut per la policia, que compta amb antecedents per maltractaments -per violència domèstica i masclista en l'àmbit de la llar-

El noi a més té afinitats amb la ideologia nazi i és conegut a la zona per tenia aquesta tendència ideològica i propagar-la.

El crim va tenir lloc ahir el matí, quan la mare del jove, de 46 anys, tornava de la feina.

A casa s'hi va trobar el seu fill amb un altre noi i per causes que s'investiguen -tot apunta a una discussió- el presumpte agressor la va apunyalar.

Li'n va clavar quatre i la dona va tenir temps de demanar ajuda. Un testimoni del mateix bloc de pisos la va auxiliar i va trucar els serveis d'emergències, que no van poder-la salvar perquè estava molt malferida.

Els agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona estan a càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort.

La recerca continua

Ahir els Mossos i la Policia Local de Ripoll van intentar localitzar el jove per una àrea boscosa on els van veure marxar de Ripoll però sense èxit. S'hi van desplaçar mitjans tant aeris com terrestres i avui, la recerca continua. De moment no se'ls han localitzat.