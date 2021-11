El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, va titllar ahir «d’oportunitat perduda» que l’independentisme no hagi negociat conjuntament amb el govern espanyol la tramitació dels pressupostos generals i va criticar el preacord que ha tancat ERC sobre la llei de l’audiovisual: «Alguns que encara no fa deu dies deien que exigirien unes quotes per donar suport a la tramitació ara estan contents per un acord on simplement es diu que ja en parlarem més endavant», va subratllar en declaracions a la premsa durant un acte electoral de precampanya de JxCat de les eleccions de 2023.

«Hem deixat en mans del PSOE la protecció de la llengua catalana», va lamentar Sànchez, que va indicar que el sobiranisme ha «tornat a badar» davant d’un executiu en minoria: «Teníem l’oportunitat de poder forçar no només un compromís concret i específic amb la protecció del català sinó també arrencar un retorn d’uns recursos que de manera sistemàtica han anat incomplint», va plantejar —en al·lusió als 23 diputats que sumen ERC, Junts i la CUP a les corts espanyoles —. Tot i les discrepàncies entre ERC i JxCat per la tramitació dels pressupostos estatals, va garantir que aquests comptes «no afectaran l’estabilitat del Govern a Catalunya».

L’acte també va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; l’alcaldessa de Vic, Anna Erra; i l’alcalde Cassà de la Selva, Robert Mundet.