el túnel que conecta la garrotxa amb osona queda tallat. El túnel de Bracons va romandre talllat al trànsit ahir, sense previsió de reobertura, per l’incendi del remolc d’un camió frigorífic. La incidència es va produïr de matinada i no va deixar ferits, però l’asfalt de la via va quedat danyat i també el sistema de ventilació del túnel.