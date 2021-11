L'Ajuntament d'Esponellà preveu que la família escollida en el concurs públic per viure a la casa de Ca la Mestra de Vilert pugui entrar-hi aquest mateix mes de novembre. L'alcalde David Juan calcula que en els propers dies s'anunciarà qui és la família escollida i a partir d'aquí tan sols caldrà formalitzar el contracte de lloguer i donar les claus als escollits. L'Ajuntament d'Esponellà ha rebut 26 sol·licituds al llarg de tot l'estiu de famílies que volien anar a viure a aquesta casa de propietat municipal, que el consistori lloga per 400 euros al mes durant quatre anys. David Juan es mostra molt satisfet per la rebuda que ha tingut la proposta municipal i afirma que han rebut candidatures de molts llocs de Catalunya.

El concurs per escollir una família que entri a viure a Ca la Mestra de Vilert arriba a l'etapa final i en els propers dies l'Ajuntament d'Esponellà preveu anunciar la família que ha aconseguit una puntuació més alta en el concurs públic. L'objectiu és que els guanyadors d'aquest concurs entrin a viure-hi tan ràpid com sigui possible. L'alcalde, David Juan, ha avançat que aquest mateix mes de novembre ja hi podrien entrar a viure i confia que "a molt estirar" sigui al desembre per si els escollits prefereixen fer-ho coincidir amb l'inici exacte del mes.

L'alcalde, però, ha afirmat que l'ajuntament ho té tot a punt. Les obres d'adequació de la casa es van acabar ja fa unes setmanes i per tant l'únic que falta és tancar la puntuació per saber quina és la família que ha aconseguit liderar aquest concurs públic, que té com a objectiu facilitar el repoblament del nucli de Vilert.

Des d'aquest estiu, l'ajuntament ha rebut 26 sol·licituds de famílies que volien optar a aquest habitatge municipal. David Juan ha destacat que les peticions han estat "molt diversificades" pel territori català ja que hi ha famílies que son del Pla de l'Estany, però també n'hi ha de Barcelona i d'altres punts del territori català.

Per això, David Juan es mostra "molt satisfet" per la bona rebuda que ha tingut aquest procés d'adjudicació de Ca la Mestra en règim de lloguer pels propers quatre anys. L'alcalde ha anunciat que volien que fos un concurs "molt participat i plural" i davant de l'interès que ha aixecat el procés, creuen que s'ha complert amb l'objectiu.

De les 26 sol·licituds rebudes, només 15 van ser admeses. La resta es van excloure per no complir amb algun dels requisits que marcaven les bases del concurs públic. A partir d'aquí, d'entre tots els admesos s'ha començat a calcular la puntuació que tenia cada família en base als criteris establerts.

L'objectiu del concurs era atraure famílies joves d'entre 20 i 45 anys, per això es donaven més punts en funció de l'edat. Si els progenitors tenien entre 20 i 25 anys, rebien 5 punts, si en tenien entre 26 i 35, 4 punts i de 36 a 45, 2. També es puntuaven aquelles que tinguessin fills en edat escolar. Per cada fill menor de 5 anys, la família rebia 5 punts, per tenir-ne menors de 10, 2 punts i menors de 15, només 1 punt. Per altra banda, el concurs tenia en compte la situació econòmica que tingui cada família.

La casa de Ca la Mestra de Vilert està situada a l'entrada del poble, a la carretera principal i consta de dues plantes amb quatre habitacions, una sala-menjador, una cuina, un lavabo i jardí. La parcel·la té 355 m2 i la superfície útil és de 75 m2.

L'Ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona de 15.000 euros que els ha permès fer la cuina i el lavabo nou i també renovar el sistema elèctric. David Juan creu que l'ajuda els ha permès "posar a punt" l'habitatge. Ara, la intenció és que cada any el consistori inverteixi en la modernització de la casa i convertir-la en "un accés molt digne" al municipi.