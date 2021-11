A la ciutat de Girona hi ha al voltant de 16.000 persones més grans de 65 anys, un 15,63% de la població, que formen un col·lectiu que, en determinades situacions, poden corre el perill de caure en la soledat. Especialment, entre les 3.799 llars de la ciutat on viu, tota sola, una persona d’aquest segment d’edat. Per combatre aquest problema, que s’ha vist agreujat en els dos darrers anys per la pandèmia, la Fundació «la Caixa» va instaurar el 2103 el programa «Sempre Acompanyats» de la mà de Creu Roja. En el cas de Girona, a través d’un conveni amb l’ajuntament, el programa va començar al Barri Vell- Mercadal, es va ampliar posteriorment al de Sant Narcís i ara també arriba a Montilivi, l’Eixample i el Pla de Palau. Amb la col·laboració d’una vintena d’associacions que conformen un potent Grup d’Acció Social, el programa compta amb la implicació de 20 entitats socials, 44 membres i 39 voluntaris.

Amb l’esclat de la pandèmia, el «Sempre Acompanyats» va haver d’adaptar la majoria de les seves activitats i, tot i iniciatives com el préstec de tauletes digitals, es va apostar principalment per fer trucades de seguiment, tallers de memòria telefònic o la donació de material didàctic per fer a casa. Amb la millora de les condicions sanitàries, moltes activitats presencials es van recuperant en un «Sempre acompanyats» que, precisament acaba, de renovar-se a Girona amb la firma de l’acord entre totes les parts implicades.

Actualment, a més de la Fundació «la Caixa», Creu Roja i de l’Ajuntament de Girona, el «Sempre Acompanyats» compta amb la participació de Càritas Interparroquial, l’Associació de la gent gran Mercadal, la Parròquia Mercadal, la Parròquia del Carme, l’Associació de comerciants del Mercat del lleó, l’Associació de comerciants Girona Centre Eix Comercial, els Mossos d’esquadra, l’Hospital Josep Trueta, l’Hospital Sociosanitari Mútuam Girona, el CAP Santa Clara, el CAP Can Gibert del Pla, ASPACAT, la Policia local, la Policia d’atenció a la Víctima, el Centre Cívic Barri Vell – Mercadal, el Centre Cívic Sant Narcís, Serveis socials, el Servei d’atenció a la Gent Gran i a la Dependència (SAGGID), l’EspaiCaixa Girona, la Cambra propietat Immobiliària de Girona, el Col·legi de Farmacèutics a Girona, la Fundació Amics de la Gent Gran.

En la firma de l’acord hi van participar, el director de l’Espai Fundació «la Caixa», Manel Rullo; la regidora delegada de Drets Socials i Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Núria Pi; i el vicepresident del comitè provincial de Creu Roja Girona, Pere Company.