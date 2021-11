El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha organitzat un debat per tractar les oportunitats de futur que obriran les millores en el nucli antic d'Olot. Amb la redacció del Pla Integral d'Accions de Millora (PIAM) centrat en aquesta zona, la delegació de la Garrotxa del COAC vol preguntar a la ciutadania quines accions calen fer i a qui han d'anar dirigides. En el debat hi participaran tres experts per conèixer experiències tècniques en matèria d'habitatge i també en intervencions de zones històriques, com el nucli antic d'Olot. El debat es farà aquest dijous 4 de novembre a dos quarts de vuit del vespre a la delegació garrotxina del COAC.

La primera de les intervencions anirà a càrrec del regidor d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament d'Olot, Jordi Güell, que parlarà de la situació actual i les àrees d'oportunitat que planteja el PIAM. També es tractaran les futures accions que planteja el consistori olotí després de les millores fetes en els últims anys. En segon lloc, l'arquitecta Estela Jou explicarà diversos projectes que han desenvolupat. Jou ha liderat propostes que han servit de punt de partida per engegar polítiques d'habitatge a les comarques gironines i pal·liar l'emergència de l'habitatge. Per últim, la membre fundadora de la cooperativa Celobert, Núria Colomé, parlarà de com les polítiques de rehabilitació han de convertir-se en polítiques d'implementació del dret a un habitatge digne. Finalment, es farà un debat obert a la ciutadania.