Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir a la tarda Gerard Pasamontes, presumpte autor de l’assassinat de la seva mare aquest diumenge a Ripoll. Gràcies a la col·laboració ciutadana, els Mossos van poder localitzar i detenir el sospitós en una zona boscosa en un operatiu que va comptar amb la intervenció de diverses unitats i de l’helicòpter. Segons fonts properes a la investigació, el jove de 19 anys anava armat amb un ganivet i estava agressiu en el moment de la detenció. El segon jove que els Mossos buscaven -el van veure marxar amb el fill de la víctima del pis- es va personar a la comissaria, i va quedar en llibertat després de declarar.

El sospitós és un noi conegut per la policia, perquè compta amb antecedents per maltractaments per violència domèstica i masclista en l’àmbit de la llar. El noi també és conegut per les seves afinitats amb la ideologia nazi, de la qual en feia ostentació i divulgació per xarxes.

El crim va tenir lloc diumenge el matí, quan la mare del jove, de 46 anys, tornava de la feina. A casa s’hi va trobar el seu fill amb un altre noi i per causes que s’investiguen - tot apunta a una discussió - el presumpte agressor la va apunyalar. Li’n va clavar quatre i la dona va tenir temps de demanar ajuda. Un testimoni del mateix bloc de pisos la va auxiliar i va trucar els serveis d’emergències, que no van poder-la salvar perquè estava molt malferida. Els agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona estan a càrrec de la investigació.

Concentració a Ripoll

Més de 200 persones es van concentrar ahir davant de l’Ajuntament de Ripoll per condemnar l’assassinat. L’alcalde, Jordi Munell, va explicar que el Consorci de Benestar Social del Ripollès estava fent seguiment a la família. La Generalitat ha activat el protocol per feminicidi.

«Estem en xoc i pendents de les diligències policies que hi hagi per anar completant el cas», afirmava Munell, durant una atenció als mitjans. Durant la seva intervenció, va evitar donar més detalls sobre el seguiment que els Serveis Socials estava fent a la família recordant que hi ha secret de sumari.

Per la seva banda, la secretària de Feminismes del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Montse Pineda, va confirmar que s’ha activat el protocol per feminicidi. «S’ha posat en marxa tant des del consistori, Departament d’Interior i tots els agents que en formen part per donar resposta a la família i entorn i als professionals que hi han intervingut», va detallar.

A l’espera de poder recollir tota la informació Pineda va remarcar la «complexitat» d’aquest tipus de situacions i en especial per a les mares, que com a figures cuidadores, queden «exposades» a aquest tipus de violències. És per això que s’ha compromès que s’estudiarà a fons el cas per poder conèixer exactament quines han estat les circumstàncies que han conduït als fets.