Mentre el projecte de la variant d’Olot continua fent el seu camí pels diferents departaments de la Generalitat, l’ajuntament de la capital garrotxina no ha destinat cap partida pressupostària per «apaivagar els greuges viaris» que pateixen els veïns dels carrers per on passar la major part del trànsit que creua la ciutat. «Durant el tall de La Solfa de divendres vespre vam fer especial incís en la nul·la dedicació en els pressupostos municipals d’una sola partida que apaivagui els greuges viaris que patim des de fa més de 30 anys», expliquen des de «No és un vial, és un carrer» que divendres a la nit, just l’endemà de l’aprovació dels pressupostos, va tornar a manifestar-se.

«Dos anys i mig més tard de la nostra creació i de reunions amb la Generalitat per reivindicar la necessitat d’una circumval·lació ,la recompensa per haver estat una peça cabdal a l’hora de desencallar variant d’Olot han estat exactament els zero euros que l’Ajuntament ha decidit destinar als nostres carrers dins uns pressupostos de 42 milions», expliquen des de l’associació que reuneix els veïns del carrer Sant Jordi i els seus voltants.

«Propostes que ens hem esmerçat a pensar crien teranyines sobre les seves taules», apunten des de l’associació que, per exemple, esperava una aposta municipal en idees com «la negociació amb Teisa per a repartir els centenars de trajectes logístics diaris, l’arranjament del Pont del Consum que fa feredat de perillós essent ruta escolar, restringir el trànsit de més de nous tones, pels nostres carrers, negociar amb l’escorxador que els camions buits de porcs no hi tornin a passar».