Els accidents de trànsit ja s’han cobrat 35 vides aquest 2021 a les comarques gironines. En aquesta suma hi ha tant els que fan referència a sinistres ocorreguts en vies urbanes com en interurbanes. Aquesta xifra ha escalat arran d’un pont de Tots Sants tràgic: tres morts a les carreteres. Les xifres de víctimes per accident ja superen les de 2019 per les mateixes dates.

Ahir va produir-se el darrer dels sinistres d’aquests tres dies negres. Un veí d’Olot de 50 anys - J.D.V.- va morir mentre conduïa en un xoc frontal a la Vall d’en Bas. L’accident es va registrar a la C-153, al punt quilomètric 50,4 cap a tres quart de deu del matí. El passatger davanter del mateix cotxe del conductor mort també va resultar ferit greu. El van traslladar en helicòpter a l’hospital Josep Trueta de Girona. A més, el conductor del segon vehicle implicat també va acabar ferit de poca gravetat i una ambulància el va evacuar al mateix centre hospitalari.

Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers, l’helicòpter medicalitzat i dues ambulàncies del SEM i també la unitat de suport psicològic del SEM. Els Mossos de Trànsit investiguen les causes. El succés va obligar a tallar la C-153 fins a primera hora de la tarda.

Aquest va ser l’últim mort d’accident del pont de Tots Sants però a les comarques gironines se n’han registrat dos més. Un d’ells és el que va protagonitzar dissabte cap a les vuit del matí un conductor begut que va envestir mortalment una ciclista a la pujada dels Àngels (GIV-6703) i va fugir.

La ciclista va resultar ferida crítica inicialment però va morir al Trueta al cap de poc. La dona era una veïna de Girona i tenia 35 anys. Per la seva banda, els Mossos van detenir el conductor del cotxe gràcies a la col·laboració ciutadana. En ser sotmès a la prova d’alcoholèmia va donar positiu penal (0,87 mg/l). L’home va quedar detingut com a presumpte autor de l’homicidi imprudent i un delicte contra la seguretat viària. El jutge de guàrdia de Girona el va deixar en llibertat amb càrrecs i com a mesura cautelar li va retirar el permís de conduir i el passaport i l’obliga anar periòdicament als jutjats.

El tercer sinistre mortal va tenir lloc el mateix dissabte, cinc hores després. En aquest cas, un motorista va morir en una sortida de via a la C-65, a l’altura de Llagostera. El finat era un veí de Cassà, de 45 anys - D.O.B-

15 de col·lectius vulnerables

Amb aquests tres accidents, a les comarques de Girona ja hi ha hagut 35 víctimes mortals en sinistres viaris en vies urbanes i interurbanes. D’aquestes cal dir que 15 pertanyen als anomenats col·lectius vulnerables. És a dir són ciclistes, motoristes o vianants. Les dades recopilades per Diari de Girona mostren que motoristes i vianants són els més malparats. S’han hagut de lamentar sis víctimes de cadascun d’aquest grups. Mentre que de persones que anaven en bicicleta en són tres.

Tres morts més que el 2019

La xifra total de morts de 35 dista molt a la de l’any passat, quan per les mateixes dates havien perdut la vida 21 persones en accidents. Però aquí cal tenir en compte, que l’any 2020 va estar marcat per una pandèmia que va fer baixar la sinistralitat. I és que es va decretar un confinament domiciliari i posteriorment, també n’hi va haver de territorial

Si les comparem amb les dades de fa dos anys, l’evolució és clarament a l’alça: Des de principis d’any fins a 1 de novembre de 2019 hi va haver 32 32 víctimes mortals, tres menys que les registrades aquest 2021. Només en vies interurbanes, com informa el Servei Català de Trànsit, s’ha patit un increment de víctimes mortals del 7,4% (29 persones mortes enguany i 27, el 2019).