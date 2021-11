L’asssociació Promoció del Transport Públic s’ha sumat a la Cambra de Comerç de Girona i reivindica que s’instaurin més trens nocturns per a una mobilitat més eficaç i sostenible. Un dels arguments que apunten, entre altres, és que el túnel del Pertús té actualment una utilització molt més baixa que altres túnels europeus. L’associació subratlla que des de l’administració s’ha volgut utilitzar els trens d’alta velocitat com a substituts del nocturn, però que moltes vegades això no acaba passant a causa dels horaris i destinacions.

Promoció del Transport Públic reclama, doncs, la recuperació de trens nocturns que connectin Catalunya amb altres punts d’Europa. Segons recorden, al llarg de l’última dècada s’han reduït i eliminat «pràcticament tots els serveis de llarg recorregut que sortien de l’Estació de França», a Barcelona, tot deixant «uns serveis diürns insuficients i inexistents de nit». Segons indiquen, l’excusa, en molts casos, va ser l’arribada de l’alta velocitat, que va fer que aquests serveis passessin a considerar-se «innecessaris». Tot i això, des de l’associació indiquen que bona part d’aquests recorreguts no queden coberts per l’alta velocitat, «deixant sense més alternativa que viatjar en vehicle privat o avió». Aquesta situació, assenyalen, contrasta amb la que es viu a la resta d’Europa, on cada cop més països aposten pels serveis ferroviaris nocturns.

Des de l’associació defensen que el ferrocarril no només és més net, sinó també més barat i més eficaç. «A diferència de l’avió, realitza serveis de centre a centre de la ciutat i evita el temps i cost del trajecte cap a l’aeroport, que normalment es troba totalment descentralitzat de la ciutat». També recorden que el tren ajuda a lluitar contra el canvi climàtic: «El ferrocarril és un servei pràcticament 100% elèctric», subratllen, tot afegint que és un dels mitjans de transport menys contaminants i que, a més, garanteix l’equilibri territorials: «Un trajecte en tren, malgrat tingui un origen i un destí, dona també cobertura a poblacions intermitges, creant així un servei que beneficia a molts més usuaris», diuen.

Per a l’associació, les línies que ja existeixen demostren que, quan s’ofereix un bon servei i una bona xifra de freqüències en trajectes menors de quatre hores, «la demanda passa pràcticament en la seva totalitat al ferrocarril». I com a exemple, posen el cas del traçat Barcelona-Madrid. Per això, des de la PTP reclamen que totes aquelles destinacions es pugui arribar en tren en menys de quatre hores, s’aposti de forma clara per la millora de les seves freqüències.

I és que, segons indica l’entitat, la construcció del túnel del Pertús -que connecta Espanya i França per la Jonquera- és un clar exemple d’infraestructura ferroviària desaprofitada. «Al nostre territori és molt habitual fer grans inversions que no s’aprofiten», lamenten. En el cas del Pertús, recorden que el túnel va tenir un cost de mil milions d’euros, però que actualment només té vuit circulacions diàries (quatre per sentit): dues de passatgers i dues de mercaderies. «Si aquesta situació la comparem amb la resta d’Europa, veiem que és una anomalia», critiquen. I és que per l’Eurotúnel entre França i el Regne Unit hi passen 450 trens cada dia, mentre que pel túnel del Gotardo (d’Itàlia a Suïssa) n’hi circulen 325 al dia.

Per tot plegat, des de la PTP reclamen «una aposta clara i decidida per part de les empreses ferroviàries per a situar els trens nocturns i internacionals com un element clau de política de futur».