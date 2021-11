El nou cotxe elèctric compartit de Som Mobilitat ja pot ser utilitzat per part de la ciutadania a títol personal. Fins ara, des que es va presentar a mitjans de setembre, l’havien començat a fer servir el personal del Consorci de Benestar Social del Ripollès, de l’associació Leader Ripollès Ges Bisaura i de l’Ajuntament de Ripoll. A partir d'ara, qualsevol persona pot reservar-lo durant les hores en què aquestes institucions no en fan ús; és a dir, totes les tardes i durant tot el cap de setmana. Les tardes del dimarts, en algunes ocasions, pot ser que no estigui disponible.

Per poder fer-ne ús, cal fer-se soci i registrar-se al carsharing de Som Mobilitat, a la web sommobilitat.coop. Descarregar-se després l’app de Som Mobilitat i cercar al mapa el vehicle de Ripoll, que s’aparca sempre a la plaça de l’ajuntament. Finalment, fer la reserva pel dia i hora que es necessiti.

El cotxe elèctric compartit és un Renault Zoe, amb un preu de lloguer que fixa Som Mobilitat a partir de 4 euros l'hora. Ripoll l'ha posat en funcionament per vetllar per l’eficiència energètica. Es tracta d’una iniciativa liderada per Som Mobilitat, Leader Ripollès Ges Bisaura i l’Ajuntament.