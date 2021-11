Els ajuntaments de Castell-Platja d’Aro, Girona, La Cellera de Ter, Maçanet de la Selva, Palafrugell, Ripoll, Vidreres, i Vila-sacra s’han adherit a la Declaració de Sabadell, un acord a través del qual els i les representants del món local insten a fer de la millora de la qualitat de l’aire una prioritat de l’acció governamental. Per fer front a aquest repte, les administracions locals reivindiquen al govern de la Generalitat de Catalunya i als ens supramunicipals un acord polític i social per treballar conjuntament en favor de la qualitat de l’aire, amb mesures urgents i eficients.

La Declaració de Sabadell s’emmarca en el Segon Congrés Català de la Qualitat de l’Aire, que va tenir lloc el dia 15 d’octubre del 2021 a Sabadell, i que està promogut per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La qualitat de l’aire és la primera causa de mort derivada de condicions ambientals a tota la Unió Europea. Si bé en l’àmbit global es compleixen els objectius establerts en l’esfera europea, vuit de cada deu ciutats superen els nivells màxims de contaminació recomanats per l’Organització Mundial de la Salut. A Catalunya, s’han superat els nivells d’òxids de nitrogen (NOx) i de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en zones molt densament poblades, com l’aglomeració de Barcelona. Tanmateix, s’han registrat superacions puntuals dels nivells d’ozó a la plana de Vic i zones del nord del país.

Entre altres accions, la Declaració recull el compromís de les administracions locals adherides de promoure la pacificació de la mobilitat urbana privada als diversos municipis, millorar i innovar en els serveis de transport urbà i de mercaderies, o fomentar una transició decidida cap a les energies netes i renovables.

«Hem avançat molt en implicar la població i en treballar en accions per impulsar la revolució verda, no fa ni tres mesos que van doblar el nombre de carrers per a vianants a la ciutat», explicava la tinenta d’alcalde de Sostenibilitat de Terrassa, Lluïsa Melgares el dia que es va presentar públicament la Declaració de Sabadell.

Un altre exemple el trobem en Castell-Platja d’Aro, on durant l’any tenen uns 12.000 habitants, però que a l’estiu freguen els 130.000. «És en aquesta punta quan la problemàtica pel que fa a la qualitat de l’aire es pot agreujar», reconeix el seu alcalde, Maurici Jiménez, un exemple que l’afectació de la contaminació en l’aire implica municipis de totes les mides.