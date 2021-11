L’Ajuntament de Campdevànol ha portat a analitzar una quarantena de mostres d’excrements de gossos, que s’han trobat als carrers i places del municipi en els darrers dos mesos. Després d’analitzar l’ADN d’aquestes mostres, es compararà amb el dels gossos censats per saber a qui pertanyen, i així sancionar els propietaris de gossos incívics que no recullen els excrements. Les sancions poden anar de 500 euros a 2.000 euros.

Segons explica l’ajuntament a la seva pàgina web, «amb aquesta anàlisi es pot saber quin tipus de gos és, quin pèl té i quants quilos pesa, entre moltes altres coses». També admeten que hi ha animals que encara no han estat censats i, per tant, possiblement hi haurà algun gos que no podrà ser localitzat. En aquest sentit, des de l’Ajuntament es preveu iniciar en breu una campanya per aconseguir que tots els animals estiguin censats.