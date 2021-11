La DO Empordà llança una nova estratègia per diferenciar-se en un mercat «globalitzat» i assolir els nivells de vendes d'abans de la pandèmia. La denominació encara no ha recuperat les xifres del 2019 i durant el primer semestre ha registrat un descens del 20,66% respecte de fa dos anys. Entre els principals motius de la davallada, el tancament de la restauració. La denominació, però, espera que les xifres millorin amb el relaxament de les restriccions i que remuntin de cara a Nadal. Amb aquest objectiu, la DO farà una aposta per les varietats autòctones (la garnatxa i la carinyena) i les vinyes velles. També ha creat una nova imatge corporativa que posa èmfasi en la tramuntana i en el «caràcter d'una nova generació de viticultors». La campanya d'enguany s'ha tancat amb 8.284.658 quilos de raïm, un 2,1% menys que la mitjana.