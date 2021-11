La majoria d’hospitals gironins segueixen flexibilitzant les visites a pacients ingressats que no tenen coronavirus. Tot i que darrerament hi està havent un creixement de positius i, com a conseqüència, de persones ingressades per la malaltia, els centres sanitaris van ampliant progressivament l’horari de visites tot i que en la majoria de casos la limitació continua sent d’un sol acompanyant.

Per altra banda, també cal tenir present que el nombre de crítics ingressats a l’UCI es manté bastant estable i sol ser un dels factors determinants per establir noves mesures. Els responsables dels centres sanitaris també tenen present el progrés de la vacunació.

En el cas de l’hospital de Blanes, juntament amb el de Calella que també forma part de la Regió Sanitària de Girona, des d’ahir es flexibilitza el règim de visites als pacients hospitalitzats no covid-19. El nou horari és de 8 a 20 h de dilluns a diumenge, mantenint, això sí, l’entrada d’un sol acompanyant, recomanant que sigui la mateixa persona cada dia. Pel que fa a la resta de consultes també es manté una sola persona i l’horari de visites a pacients ingressats a urgències continua tenint limitacions.

Respecte a l’hospital Trueta, des de fa una setmana les visites a les plantes d’hospitalització s’han ampliat també a la tarda. I l’horari actual és d’11.30 a 20.30 h. Respecte a la Unitat de Cures Intensives, la Unitat Coronària i Reanimació, l’horari està limitat a dues hores al dia. Finalment, maternitat, hospitalització de pediatria, neonatologia i pediatria està obert a visites les 24 hores del dia. Totes les unitats només permeten un acompanyant excepte neonatologia i UCI pediàtrica, on n’hi poden haver dos.

En el cas de l’hospital Santa Caterina, els horaris de visites a les plantes d’hospitalització estan més repartits per franges i depenent de les habitacions. La principal novetat de l’hospital d’Olot és que permet dues visites per pacient a tres unitats d’hospitalització durant set hores al dia. En el cas de Campdevànol, es permet la visita d’un sol acompanyant en cinc hores repartides durant el dia.

Finalment, Figueres ha restringit les visites a les habitacions que van del número 131 al 148, a causa de l’aparició de dos casos positius de coronavirus entre els pacients de la primera planta de l’hospital. En canvi, les visites a la resta d’habitacions poden ser en dues hores del matí i dues de la tarda.