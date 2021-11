L’Ajuntament d’Olot està treballant en la segona fase d’ampliació de l’skatepark, situat al Parc del Malatosquer, a la carretera de Santa Coloma d’Olot. Aquest projecte d’ampliació, que suposa una inversió de 68.995,25 euros, permetrà afegir a la zona de patinatge ja existent 375,30 metres quadrats més. Està previst que els treballs s’allarguin un mes i mig i s’enllesteixin a principis de desembre, quan ja es pugui començar a utilitzar el nou espai d’skate d’Olot que disposarà d’un total de gairebé 1.000 metres quadrats.

Les actuacions d’aquesta fase van començar el passat dilluns dia 18 d’octubre, quan es van instal·lar diverses tanques per perimetrar la zona en obres i dividir l’espai. Això es va fer perquè, mentre durin les obres, l’skatepark construït segueix obert i en funcionament per permetre que tothom que ho vulgui, pugui seguir fent ús de la zona existent.

Aquesta no és la primera ampliació que es fa de l’espai. L’any 2018, l’Ajuntament d’Olot ja va ampliar en 200 metres quadrats l’skatepark de la ciutat arribant fins als 661 metres quadrats. Tal com es va anunciar en aquell moment, l’actuació era la primera part d’una ampliació que comptaria amb una segona fase per poder assumir l’increment d’ús que ha tingut l’equipament els darrers anys.

Els treballs que ara s’estan efectuant permetran adequar l’enllumenat, el mobiliari urbà, noves zones amb escales, contra corbes, caixons i incorporar també una nova rampa en aquest parc urbà perquè els usuaris dels skates, però també de bicicletes BMX, patinets i altres tipus de vehicles amb rodes i sense motor puguin gaudir-ne.

El projecte ha tornat a comptar amb la participació dels usuaris que, a través del Club Skate Olot, han decidit quin serà el disseny de les noves instal·lacions.