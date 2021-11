El jutjat ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per al jove detingut per matar la mare a ganivetades a Ripoll. La causa està oberta per homicidi. L'acusat ha declarat davant el jutjat que va ser ella qui va intentar apunyalar-lo després d'entrar a l'habitació, i que quan ell va defensar-se, la va ferir en defensa pròpia. El jove també ha dit que, abans de sortir per la porta, la víctima va intentar-lo agredir de nou, i que llavors ell va donar-li una puntada de peu. Ha sostingut que només volia marxar i fugir cap al bosc, i que la seva mare s'hauria tallat el coll ella mateixa. La seva versió, però, xoca frontalment amb les ferides que tenia la víctima, l'anàlisi de l'escena del crim i les proves recollides al domicili.

Inicialment, el jove de 19 anys s'ha acollit al dret a no declarar davant del jutge. Però després de la compareixença de presó, i quan se li ha concedit el torn a l'última paraula, el detingut s'ho ha repensat i ha dit que sí volia fer-ho.

L'acusat ha relatat que va passar la matinada de diumenge fent botellot, i que cap a les vuit del matí ell i el seu amic van anar-se'n al pis de l'avinguda Ripollès. L'altre noi va posar-se a dormir, i quan ell es disposava a fer-ho, la seva mare va entrar a l'habitació i li va dir que marxessin.

Sempre segons la seva versió, l'acusat li va dir que si volia fer-lo fora el denunciés o truqués a la policia, i va ser llavors quan la mare va agafar una navalla que tenia a l'habitació i el va atacar. El presumpte parricida ha dit que va defensar-se i que, mentre intentava evitar que la mare l'apunyalés, li va clavar la navalla al costat en defensa pròpia.

L'acusat, que ha admès que la relació entre ells dos s'havia deteriorat, també ha dit que mentre tot això passava no sentia que la víctima fos la seva mare. Perquè segons ha dit, una mare no atacaria el fill.

Marxar a la muntanya

Després de ferir-la, el jove ha relatat davant del jutjat que ell va agafar un altre ganivet de l'habitació i que va decidir anar-se'n a la muntanya. Ha dit que només volia marxar del pis perquè creia que la mare volia matar-lo. Segons la seva versió, però, abans de sortir de casa, la víctima va intentar-lo atacar una altra vegada.

El jove ha explicat que la seva mare va aconseguir desclavar-se la navalla, que es va arrossegar cap a la porta i que, abans que ell l'obrís, li va intentar clavar el ganivet un altre cop. Va ser llavors, segons ha sostingut el fill, que ell va donar-li una puntada de peu al cap i va marxar.

Davant del jutjat, el jove ha negat haver agredit la seva mare al coll ni tampoc haver-la apunyalada per l'esquena. De fet, ha dit que hauria estat ella mateixa qui s'hauria tallat el coll.

Amb dos ganivets diferents

La versió del jove, però, xoca frontalment amb els resultats de l'autòpsia, la inspecció ocular que els Mossos i la comitiva judicial van fer al domicili, i les proves que la policia científica va recollir al lloc del crim. La investigació apunta que el suposat parricida va atacar la mare amb dos ganivets diferents. Primer a l'habitació, on el fill hi tenia simbologia nazi i hi guardava diferents armes. I després de perseguir-la, la va tornar a atacar a la zona del cap i el coll.

El jutjat, atenent la petició del fiscal Enrique Barata, ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per al jove de 19 anys. La causa, en aquest moment inicial de la instrucció, està oberta per un delicte d'homicidi.

Segons informa el TSJC, no consta cap altre antecedent judicial en relació a cap altre episodi entre mare i fill. De totes maneres, però, segons fonts properes al cas, quan era menor l'acusat hauria amenaçat la víctima amb una ballesta.

Després del crim, el sospitós va fugir. Els Mossos d'Esquadra el van detenir l'endemà en una zona boscosa de Les Llosses.