Puigcerdà recuperarà aquest cap de setmana la seva fira i el concurs de cavalls, que arriba a la 40a edició després d'haver-se suspès l'any passat per la pandèmia. La relaxació de les restriccions fa que, a grans trets, l'esdeveniment es pugui dur a terme com en edicions passades. Tot i això, s'han introduït millores als circuits per on passegen els visitants i s'incrementarà el personal de protecció civil encarregat d'evitar possibles aglomeracions. Tot plegat, en un moment en què es comença a "apreciar" la carn de cavall i es paga un preu més elevat per aquest producte, segons ha dit el ramader i regidor de la Fira de Puigcerdà, Pere Tor. Pel que fa al certamen multisectorial, amb més de 750 anys d'història, comptarà amb unes 250 parades.

L'alcalde de la capital cerdana, Albert Piñeira, ha destacat que amb tots dos esdeveniments es demostra la importància que té l'activitat ramadera a la comarca, més enllà de la del turisme i el sector serveis. També ha ressaltat el fet que tot plegat es pugui tornar a celebrar després d'un any d'aturada per la covid-19. Finalment, ha fet un bon balanç sobre el canvi de dates dels certàmens, posat en marxa fa dues edicions per evitar coincidir amb el pont festiu de Tots Sants. En aquest sentit, ha recordat que és un dels caps de setmana de més afluència de visitants a Puigcerdà i el conjunt de la Cerdanya.

Per la seva banda, Tor ha destacat que en aquesta edició està previst que la fira compti amb uns 800 exemplars i que espera que pugui ser un bon any per a la compravenda d'animals. En aquest sentit, ha detallat que el preu dels poltres podria oscil·lar entre els 450 i 800 euros. També ha explicat que actualment hi ha menys oferta de carn de cavall i que això fa que el preu sigui més elevat. Així, ha dit que s'ha de tenir en compte que el consumidor la busca pel seu valor nutricional que, ha afegit, no té tant greix i porta més proteïna i ferro respecte a la de vedella.

Segons les dades del Departament d'Agricultura, en l'edició del 2019 de la fira ramadera de Puigcerdà es van tramitar prop de 200 permisos de transport per als animals venuts a compradors de fora de Catalunya. Així, el certamen equí es durà a terme durant tot el cap de setmana al recinte firal del polígon industrial, mentre que el concurs de cavalls es farà dissabte i constarà de les categories de sobranyes i sobranys, terçones i terçons, quartons, eugues amb pollí, sementals i millors ramaderies cerdanes. Pel que fa a la fira multisectorial, aquesta estarà ubicada en diferents carrers del centre de la capital cerdana.