Tot just acabada la temporada d’estiu a l’aeroport de Girona-Costa Brava, Ryanair ja té la mirada posada en les vacances de 2022. L’aerolínia irlandesa, que malgrat la Covid continua essent la que més volum de passatgers transporta a l’aeroport gironí, té previst recuperar quatre destinacions noves per a la temporada d’estiu 2022, que començarà a partir de Setmana Santa: París, Riga, Leeds i Knock-Oest d’Irlanda. A més, també ha posat a la venda bitllets a Rabat (Marroc) per a aquesta temporada d’hivern, entre els pròxims mesos de desembre i març. Tot i això, de moment ha eliminat algunes de les connexions que tenia amb el Regne Unit, com Liverpool, Edinburgh o Manchester. Això no vol dir, tanmateix, que no decideixi recuperar-les d’aquí uns mesos, si veu que les circumstàncies són favorables.

Ryanair ha posat a la venda bitllets per a 24 destinacions l’estiu vinent. Serien quatre menys que per aquest estiu, tot i que la seva planificació podria variar i afegir noves destinacions en els propers mesos. A hores d’ara, però, el que està clar és que a partir de finals de març (és a dir, per Setmana Santa) té previst recuperar les connexions amb París (França), Riga (Letònia), Leeds (Regne Unit) i Knock,a l’oest d’Irlanda. En tots els casos, són rutes que ja havia operat anys enrere però que havia acabat eliminant de la seva programació.

Aquestes quatre destinacions se sumaran a vint més que la companyia ja ha estat operant durant aquest estiu: Dusseldorf, Frankfurt Han, Karlsruhe-Baden i Memmingem (Alemanya), Brussel·les Charleroi i Brussel·les Zantem (Bèlgica), Budapest (Hongria), Cork i Dublín (Irlanda), Lamezia, Milà, Nàpols, Pescara i Pisa (Itàlia), Riga (Letònia), Cracòvia, Poznan i Wroclaw (Polònia), i Bournemouth, Bristol i Londres Stansted (Regne Unit).

Reducció de rutes al Regne Unit

Segons aquesta previsió, Ryanair hauria decidit eliminar bona part de les seves rutes de connexió amb el Regne Unit de cares a l’estiu vinent. Així, «cauen» de la programació Liverpool, Edimburgh, Manchester, Londres Southend i Londres Luton, que sí que han funcionat durant aquest estiu. El turisme britànic, que havia estat el més important de l’aeroport gironí, s’ha vist condicionat en els darrers dos anys per la pandèmia i el Brexit. Caldrà veure si més endavant l’aerolínia decideix recuperar algunes d’aquestes rutes, tenint en compte que la britànica Jet2 també té previst recuperar les connexions entre el Regne Unit i Girona a partir de l’estiu vinent. D’altra banda, Ryanair de moment tampoc ha posat a la venda bitllets per a Frankfurt Internacional i Varsòvia, aeroports on sí que ha operat durant aquest estiu de 2021.

D’altra banda, Ryanair ha decit recuperar per a la present temporada d’hivern el vol de connexió amb Rabat (Marroc). A hores d’ara, ha posat a la venda bitllets entre els propers mesos de desembre i març. D’aquesta manera, Rabat se suma a les destinacions que Ryanair ja havia anunciat per a aquest hivern: durant els mesos d’octubre i novembre ha volat a Dublín (Irlanda), Pisa (Itàlia), Cracòvia (Polònia) i Londres Stansted (Regne Unit). I a partir de desembre, s’hi sumaran també les destinacions de Karlsruhe-Baden (Alemanya), Brussel·les-Charleroi (Bèlgica) i Budapest (Hongria), en aquest cas amb una parada, com ja és habitual.

Sota les xifres prepandèmia

Després del parèntesi que ha suposat la pandèmia (sobretot durant l’hivern passat, quan Ryanair va suprimir tots els seus vols des de l’aeroport de Girona), la companyia irlandesa s’ha tornat a establir a l’aeroport de Vilobí d’Onyar. Segons les últimes dades disponibles d’Aena, que corresponen al mes de setembre, Ryanair va transportar 52.474 dels 69.028 usuaris que van passar aquell mes per l’aeroport. Però malgrat que la companyia irlandesa continua essent la que més viatgers transporta a les instal·lacions de Vilobí d’Onyar, les seves xifres encara queden lluny de les dades prepandèmia, ja que al setembre de 2019 hi va haver 178.355 persones que van utilitzar l’aerolínia.