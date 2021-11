Aquest matí, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya, s'ha pogut observar com ha nevat feblement a la Vall de Núria, en la qual hi havia una temperatura de -0,5 °C.

❄ A la càmera de la Vall de Núria (@eltempsTV3) es pot observar com està nevant feblement amb una temperatura de -0,5 ºC. pic.twitter.com/cbmHfCkNJD — Meteocat (@meteocat) 3 de noviembre de 2021

Les parts més altres del Pirineu s'han despertat aquest dimecres emblanquinades. Una lleu nevada ha tenyit de blanc les comarques pirinenques deixant estampes de postal. Tot i això, la nevada no ha afectat cap via de comunicació ni ha obligat a sortir les màquines llevaneu. Les cotes altes d'algunes estacions d'esquí com ara Baqueira Beret, Port Ainé o la Molina han rebut la segona emblanquinada de la temporada. Els complexos hivernals ja esperen la neu donat que volen inaugurar la temporada a finals d'aquest mes de novembre. La previsió és que les estacions obrin entre el 26 de novembre i el 4 de desembre