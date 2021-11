El Dia Internacional contra la Violència i l’Assetjament a l’Escola, celebrat ahir, ha posat enguany l’accent en el ciberassetjament i altres formes de violència en línia, atès que aquesta xacra ha augmentat notablement durant la pandèmia de la Covid-19. En concret, segons dades del tercer Informe «L’opinió dels estudiants» realitzat per la Fundació ANAR, pràcticament un de cada quatre alumnes (24%) assegura conèixer a algú en el seu entorn educatiu que ha sofert el problema. L’informe assegura que més de la meitat dels afectats han estat assetjats a través de WhatsApp, Instagram, TikTok o xats dels videojocs són les plataformes més habituals on es practica el cyberbullying.

Segons Carlos Lagarón, responsable del projecte InfoAcoso i designat Cibercooperant de l’any 2018 segons l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE), «el problema principal del ‘ciberbullying’ és que es pot patir 24 hores durant 7 dies a la setamana», a més «l’anonimat agreuja els seus efectes».

Lagarón ressalta que «la majoria dels episodis de ciberassetjament «es desenvolupen entre persones que es coneixen i amb les quals compartim un cert grau de convivència directa», sent en moltes ocasions «la continuació d’altres actes que es realitzen en la convivència directa dels centres educatius».

Davant l’augment del ciberassetjament, un 52,4% de nens i adolescents entrevistats consideren positiva la prohibició del telèfon mòbil en els centres escolars, ja que això impediria l’assetjament en xarxes a través de burles o difusió d’imatges a les aules. Per contra, el 23% dels alumnes no dóna suport a aquesta mesura perquè creuen necessari el telèfon per a trucades d’urgència o com una eina escolar.

Segons l’estudi, entre els casos d’assetjament escolar detectats, el més freqüent és el que afecta una sola persona de l’aula (49,9%), encara que hi ha hagut un notable increment de les agressions en grup, que suposen el 72,4% dels casos detectats en 2020 i 2021, enfront del 43,7% en 2018 i 2019. A més, els estudiants han identificat millor les formes d’agressió que pateixen els seus companys i això explica que la majoria hagi augmentat, creixent especialment la difusió de rumors, les amenaces i l’aïllament.

L’aspecte físic (en un 52,5% dels casos) és el motiu més comú de les agressions, seguit de ser diferent (46,4%). «Les coses que fa o diu» estan darrere del 39,1% dels casos d’assetjament; els gustos, en un 30,4%; ser d’un altre país, cultura, raça o religió, en el 26,2%; ser nou, en el 20,1%; l’orientació sexual, en el 15,2%; i tenir molt o pocs diners, en un 14,2%.

Els alumnes són més conscients del mal que genera l’assetjament escolar, tant a les víctimes com a les seves famílies, als observadors, als professors, a tota la classe, i fins i tot al propi agressor.

L’informe destaca que un 52,2% dels casos d’assetjament detectats van ser resolts. Al voltant d’un terç es va solucionar després d’avisar als professors, en un 10,9% advertint a la família i en el 10% defensant a la víctima. A més, en un 2,2% es va aconseguir amb xerrades educatives i en el 0,5% ignorant a l’agressor.

Els alumnes consideren que el centre escolar no va fer res en el 19% dels casos resolts, mentre que en un 10,5% va expulsar a l’agressor i en el mateix percentatge va ajudar a la víctima. Respecte a l’acció dels companys per a resoldre l’assetjament escolar, un 41,1% la van ajudar o van defensar, però el 22,4% «no va fer res».

En el cas de ser conscients que algú està patint bullying, el 96,4% dels estudiants enquestats assegura que no continuaria fent mal al seu company, i el 88,1% és conscient que quan es van unir per denunciar aquesta situació, l’assetjat es va sentir millor. Per això, un 42,7% aposta per ajudar o defensar a la víctima per a acabar amb l’assetjament, mentre que un 53,7% creu que és molt beneficiós comptar amb l’ajuda d’adults per a resoldre el problema.

Què pensen els professors?

Segons la percepció dels professors, la pressió del grup d’amics és, en un 74,4% dels casos, l’aspecte decisiu pel qual es produeix assetjament escolar, seguit de la falta de respecte a les diferències (65,1%) i la normalització de la violència (60,8%).

Per a la majoria dels docents, les principals característiques que defineixen als agressors són els problemes familiars (75,9%), l’agressivitat, falta de control o impulsivitat (75,3%) i el sentiment de superioritat (72,1%).

L’informe revela que, per a prevenir l’assetjament escolar, els professors prefereixen afavorir l’escolta, el diàleg i la comunicació en la resolució de conflictes (63,8%), així com també treballar la cohesió de grup (56,8%) i ensenyar als alumnes la riquesa del respecte a les diferències (54,9%).