L’assetjament escolar o bullying no s’ha reduït amb la pandèmia i el confinament. És un fenomen que creix i creixerà més tenint en compte l’ús intensiu dels adolescents amb les xarxes socials, un dels entorns on últimament més s’exerceix aquest tipus de violència. Entre 2019 i fins al 30 de setembre de 2021, els Mossos d’Esquadra han instruït 332 casos per assetjament escolar. D’aquests, 106 van ser en 2019, 116 (+10) en 2020, ja any de pandèmia i del confinament dur, i 110 (-4) fins al 30 de setembre d’aquest 2021. Aquestes xifres, no obstant això, no reflecteixen tota la realitat del fenomen ja que aquests 332 casos són només els denunciats.

Escoles i Mossos ja fa temps que treballen el tema amb els alumnes de primària i secundària. Ahir, coincidint amb el Dia Internacional contra la Violència i l’Assetjament Escolar, la policia catalana posa en marxa una nova campanya de conscienciació amb el lema «Tu, de quin costat estàs? #PosicionaT contra l’assetjament’» L’objectiu és donar als alumnes instruments per detectarles situacions d’assetjament i per saber reaccionar.

Víctor Baena, Desiré Giménez i Badar Daoud, tots de 12 anys, són alumnes de 1r d’ESO de l’escola Cor de Maria de Mataró. Aquesta setmana han rebut en classe la visita dels Mossos d’Esquadra, que els han impartit un taller sobre el bullying i els han donat recursos per a aprendre a detectar els casos d’assetjament i a actuar davant ells. La clau, posicionar-se i explicar a un adult el que ocorre. No ser còmplice ni callar.

Baena veu aquests tallers «necessaris» perquè «hi ha gent que pateix bullying». És conscient, per exemple, que cal vigilar amb les bromes: són bromes si fan gràcia a tots, si no, deixa de ser una broma. Té clar el que fer davant un cas d’assetjament: «És important comunicar-ho a un adult. Si veiem a algú assetjant, avisem a un adult o en parlem amb el tutor. En algun cas, podem parlar-ho entre nosaltres i solucionar-lo si la cosa no és greu», apunta. Valora la classe de Tutoria com a espai per a abordar i solucionar els conflictes.

Desiré Giménez té un conegut que va patir assetjament no a l’escola, sinó en el club esportiu en el qual jugava i que va haver de canviar d’equip. Una solució que, opinen Mossos i professorat, hauria de ser l’últim recurs perquè significa que hi ha hagut un fracàs en gestionar la situació. «Si veiés un cas, el que faria seria parlar amb aquesta persona i dir-li que no està bé el que fa, que no faci el que no li agradaria que li fessin a ell. I explicaria a un adult el que passa».

Daoud valora que el taller li ha ensenyat a com actuar davant situacions d’assetjament. «Cal posicionar-se», afirma convençut. Els Mossos els han explicat que no val ser neutral, que cal actuar i parlar. Badar també destaca que cal fer costat a les víctimes. «Tots som iguals», argumenta.