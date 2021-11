La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, va anunciar ahir a Girona que el Govern català impulsarà un pacte català per la Justícia. Ciuró va assenyalar que l’objectiu és fer-la «més eficient, àgil, humana i propera» al ciutadà i va reconèixer que la partida pressupostària que s’hi dedica tant des de la Generalitat com des de l’Estat «dista molt del que hauria de ser».

Per això, Ciuró va demanar a tots els agents implicats a «col·laborar» en el pacte. La consellera ho va anunciar en el cinquè Congrés de l’Advocacia Catalana que es va fer a Girona. Ciuró va aprofitar per instar els advocats que entrin «més escrits i demandes» en català als jutjats, per tal que els magistrats se sentin interpel·lats a resoldre en català i incrementar-ne el nombre de sentències.