Davant la baixada de temperatures dels dos últims dies, Creu Roja a Girona va fer ahir una crida «a la donació de roba d’abrigar per cobrir les necessitats de l’hivern de les persones més vulnerables». Mantes, sacs de dormir i tota mena de roba d’abrigar que l’entitat repartirà des del Servei d’atenció integral de persones sense llar i, de manera puntual, a través de la Unitat d’Emergències Socials. La roba i la resta de material es pot portar a qualsevol de les dues seus de Creu Roja a la ciutat de Girona: la d’Activitats i Serveis d’Emili Blanch del carrer Bernat Boades (número 6) o a la del carrer Bonastruc de Porta (número 11). .

Els principals problemes d’aquesta crida són les persones en situació de sensellarisme que la Creu Roja intenta detectar a través del seu Programa d’Atenció a Persones Sense Llar per donar «atenció directa i immediata a les persones que passen les nits al carrer». Amb les Unitats d’Emergència Social s’actua amb aquestes persones per «facilitar el seu accés als recursos, per enfortir l’arrelament d’aquestes persones, assegurar la cobertura de les seves necessitats bàsiques, facilitar-los alternatives perquè disminueixin el temps d’estada al carrer, i si és possible, iniciar processos de canvi de més abast pel seu futur».

Amb intervencions d’aquesta mena, que són possibles gràcies als cinquanta voluntaris que hi participen de manera regular., la Creu Roja ja ha atès aquest any 2021 a 146 persones a la demarcació de Girona. Una dada que representa un 20% d’increment respecte a les persones ateses durant tot el 2020 (120).