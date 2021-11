El xef Ferran Adrià explicarà aquest pròxim dilluns el seu projecte d'elBulli1846 a Tribuna de Girona amb la conferència "D'el Bulli restaurant a elBulli1846", que tindrà lloc a l'Auditori Caixabank Girona a 2/4 de 7 de la tarda. L'entrada a la conferència és lliure, però cal inscripció prèvia al web de Tribuna Girona.

El 30 de juliol del 2011, aquest estiu va fer deu anys, molts cuiners de primer nivell mundial es van reunir a cala Montjoi per elaborar el darrer servei d’El Bulli. Un restaurant que, de la mà del talent creatiu de Ferran Adrià i de Juli Soler, va suposar un abans i un després en el món de la gastronomia.

"Durant 400 anys, tot el que va passar en l'art culinari venia de França. Nosaltres vam desmonopolitzar-ho", va explicar fa poques setmanes Ferran Adrià en la presentació d'un documental sobre el Bulli. La recepta, afegeix, va ser no ser "dogmàtica", reflexionar, qüestionar i fer el que "et doni la gana". "No vam dir què s'havia de fer i això va explotar a altres països, com Itàlia, EEUU, Perú, on cuiners que no feien cuina creativa la van començar fer", precisa. Mirant enrere, creu que va ser un "revolució brutal" amb un fort "impacte en la societat".

elBulli1846

A partir de l'abril de l'any que ve, Ferran Adrià obrirà portes a elBulli1846, després de vuit anys de feina. L'obertura al públic es preveu el 2023. Segons va explicar, l'espai funcionarà amb una subscripció on pagaràs una quantitat i es donaran sis entrades, l'entrada al projecte audiovisual i quatre llibres de la Bullipedia. "Serà un lloc íntim, no volem posar-hi mil persones cada dia", adverteix.