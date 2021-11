El ple de Llagostera ha aprovat per unanimitat les ordenances fiscals per al 2022, que implicaran un increment de la taxa d’escombraries, que en el cas dels veïnats creixerà fins a un 110%. L’Ajuntament explica que aquesta crescuda es deu al fet que els veïnats seran els més beneficiats per les millores que s’implantaran a partir del desembre, i recorda que l’increment es pot veure compensat «considerablement» si es participa correctament en la recollida selectiva i s’apliquen les bonificacions, que poden arribar fins al 40% de la taxa. El consistori preveu millorar les àrees de contenidors de les urbanitzacions de Font Bona i Selva Brava i els veïnats de Gaià, Bruguera, Panedes, Llobatera i Sant Llorenç, i s’ampliarà el sistema porta a porta a les urbanitzacions de la Canyera, Mata i Mont-rei, així com als veïnats de Cantallops, Creu de Serra, Ganix, la Mata i Pocafarina, a partir de l’any vinent.

D’altra banda, el consistori ha decidit congelar l’impost de béns immobles (IBI).