U na església en comunió, també de béns. Aquest diumenge celebrem la diada de germanor. Recordem un fet important: som una Església de comunió en Crist, de comunió entre nosaltres, i també de comunió de béns. Som conscients que la missió que tenim com a Església en cada moment de la història és anunciar la Bona Notícia de Jesús -l’amor de Déu que salva-, viure-la, celebrar-la, oferir-la i traduir-la en ajudes, companyia, educació i resposta a les diverses necessitats humanes. Per a aquesta missió ens necessitem primer de tot a nosaltres, els creients, però també ens calen mitjans materials.

És veritat que l’aportació econòmica de la «creueta» a la declaració de la renda és molt necessària, però de cap manera és suficient. Necessitem la col·laboració de tots per disposar d’una economia prou sòlida que ens permeti viure les celebracions en temples dignes i acollidors; per assumir la retribució dels preveres i altres treballadors al servei de tots; per oferir propostes de formació; per acollir els qui més ho necessiten; per estar al costat dels qui més sofreixen. Per això comptem amb les col·lectes de cada diumenge, els donatius, i amb la col·lecta de la diada de germanor per al fons comú diocesà.

Com a Església, tenim la missió i el deure que la nostra generació escolti la bona notícia de l’Evangeli. És en nom d’aquest deure que m’atreveixo a demanar la vostra ajuda. Molt sovint, en converses sobre «les riqueses de l’Església» he hagut de recordar que l’Església viu de la generositat de moltes persones del passat i d’avui; que la majoria de les «riqueses» són temples, importants peces del patrimoni cultural. Tot i que, en alguns casos, rebem ajudes de les administracions, tenim la responsabilitat de mantenir-los. És un patrimoni que ha d’estar al servei de tothom. També ens esforcem perquè les altres obres d’art que custodiem, arxius de documents, biblioteques... estiguin al servei de tots [...] (extret del Full Parroquial d’aquesta setmana)