Un grup de famílies de l’escola Alfons I de Puigcerdà denuncien que, a causa la retallada d’hores de vetlladores de menjador, quatre dels cinc alumnes amb Necessitats Educatives Especials que el curs passat feien ús del menjador s’han quedat sense aquest dret. Nens que, paradoxalment, tenen atorgades beques-menjador des del Consell Comarcal de la Cerdanya. «L’empresa que fa el servei del menjador es nega a acceptar els nostres fills i filles si el departament no posa més vetlladores», explica una de les mares, Eva Sabaté, sobre una problemàtica que, al seu criteri, passa a causa d’un canvi en el sistema. Abans les hores de vetlladores les atorgava el Consell Comarcal i ara ho fa el Departament d’Educació, amb «el resultat que un servei que havíem tingut els cursos anteriors, ara se’ns nega; fins i tot quan tenim atorgada la beca». Un problema que, segon fonts sindicals es repeteix en altres centres de les comarques gironines, i que, tornant al cas de l’Alfons I de Puigcerdà, és conegut pels serveis territorials d’Educació. «Coneixem bé la problemàtica de l’Alfons I i, precisament, la setmana passada vam aconseguir dotar aquest centre de 10 hores més de vetlladora de menjadors per a nens amb necessitats especials; hi havia 10 hores assignada i des del dimecres 27 en tenen 20; a banda de les vetlladores d’horari lectiu que ja tenen o d’altres monitors de menjador», detalla el director d’Educació a Girona, Adam Manyé, que entén «l’angoixa» que aquesta situació genera a les «famílies afectades» i assegura que es continuarà avaluant aquest cas concret al llarg del curs.

«Anem fent reunions periòdiques amb una comissió que té l’expertesa necessària per veure les necessitats concretes de cada cas, ho fem mirant les necessitats de cada mainada i no dels centres, i en el cas de l’Alfons I, que ens preocupa i hi estem a sobre, al gener podem intentar posar més hores si, esperem que sí, tenim pressupostos, i aconseguim més disponibilitat de recursos», argumenta Manyé. Des dels sindicats educatius, Xavier Pérez, de CCOO, assegura que la denúncia de les famílies de Puigcerdà «és un cas que ens estem trobant en molts centres aquest curs, molts han passat de tenir una vetlladora a no tenir-ne cap com, per exemple, a Sant Roc a Olot o Argelaguer, també a la Garrotxa, però en aquest cas, a Puigcerdà, hi ha quatre famílies afectades perquè han perdut un servei que tenien fins a l’any passat».

Des d’aquestes famílies es recorda que «l’escola Alfons I és l’únic centre de la Cerdanya que acull nens NEE» i que, tot i «el discurs d’escola inclusiva que es fa des de la conselleria», no entenen com Educació es nega «a posar el personal necessari, com havien fet fins ara, en un sector de la societat vulnerable com són els nens NEE». Davant d’aquesta situació, tot i l’increment d’hores aprovat pel Departament la setmana passada i la possibilitat que al gener se n’aprovin més, les famílies «exigeixen» al departament d’Ensenyament que «compleixi les seves obligacions i es posi fi a la vulneració dels drets fonamentals dels nens i nenes amb NEE tant a l’escola inclusiva com als menjadors inclusius».