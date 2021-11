El nombre de baptismes es va reduir de forma dràstica durant l’any 2020 al Bisbat de Girona, tot passant dels 1.811 que s’havien celebrat el 2019 a només 700: és a dir, menys de la meitat. És cert que el 2020 va coincidir amb la pandèmia i el confinament, fet qe també va fer reduir els matrimonis per l’església (que van passar de 424 a 116), primeres comunicacions (de 1.556 a 1.005) i confirmacions (de 347 a 292). Tot i això, caldrà veure si van ser celebracions que es van aplaçar pel 2021 o 2022 o si, per contra, les xifres de celebracions religioses, que en els darrers anys ja havien anat decreixent, ja no es tornen a recuperar. Pel que fa a les exèquies, la xifra també va disminuir, tot passant de 4.591 l’any 2019 a 3.840 el 2020.

En relació a l’acció social, vehiculada sobretot a través de Càritas, el Bisbat va desenvolupar l’any passat 54 projectes i programes, una xifra sensiblement inferior a la de 2019, quan se n’havien dut a terme 66. Però malgrat la reducció del nombre de programes, ha crescut la xifra de persones ateses: durant el 2019 van ser 24.553 persones (malgrat que la xifra total de beneficiaris va acabar ascendint a 56.236), mentre que el 2020 es van atendre 29.915 persones, amb un total de 68.004 beneficiaris. El nombre de voluntaris es va reduir lleugerament, tot pasant de 2.758 a 2.641, és a dir, 117 menys, i també es van perdre tres professionals contractats, quedant-se amb 132.

Cada cop menys capellans

En relació a l’acció pastoral, les xifres evidencien que el nombre de capellans continua disminuint any rere any. L’any 2020 hi havia 123 preveres diocesans, cinc menys que l’any anterior. Tot i això, es continua mantenint un elevat nombre de parròquies: 393, només una menys de les que hi havia el 2019. Pel que fa al nombre de seminaristes, es va mantenir igual, amb tres; mentre que es va ordenar un nou diaca permanent, tot passant de 12 a 13. També es van ordenar dos nous laics per a presidir celebracions, tot arribant als 45, mentre que es van perdre 35 catequistes, tot quedant-se amb 575. Finalment, també es va produir una nova reducció dels membres d’instituts i congregacions religioses, que van passar de 434 a 379: és a dir, 55 menys.