Les estafes bancàries són les més habituals a les comarques gironines i representen el 65% de tots els fraus coneguts aquest any pels Mossos d’Esquadra a la Regió de Girona. Entre els mesos de gener i setembre d’aquest any, han tramitat 4.218 denúncies per tot tipus d’estafes. Una xifra que és menor a la de l’any passat (4.572) i la del 2019 (4,765). L’efecte pandèmia i la conseqüent dificultat per poder denunciar estarien al darrere de la davallada, segons interpreta la policia.

Tot i això, les dades es mantenen elevades. A banda, els Mossos d’Esquadra han detectat que els fraus relacionats amb la xarxa han patit una crescuda molt acusada en els últims tres anys. L’agent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà (Urpac) dels Mossos a Girona, Sergi Jaén destaca que la crisi sanitària de la Covid ha fet que la gent, sobretot durant el confinament, fos més dependent digitalment i per exemple, es comprés molt a través d’Internet. Un fet que els estafadors coneixen i com que «s’adapten sempre al moment» han actuat al ciberespai.

Informació i diners

Tota estafa, com descriu el policia, té un patró comú: l’estafador vol obtenir informació de la víctima com ara el número del compte corrent, les contrasenyes, entre altres. A través d’aquestes dades el que busquen els malfactors és obtenir diners o crear un perfil per després suplantar la identitat.

Actualment, la major part de les denúncies d’estafes que reben els Mossos a les comissaries de les comarques gironines tenen a veure «amb moviments bancaris» i sovint lamenta el mosso, les víctimes desconeixen com els delinqüents han obtingut les dades. Una informació que poden haver «robat» tant a la xarxa com de forma física. Per això, l’agent explica que no poden afirmar que totes les denúncies siguin per fraus digitals.

D’estafes n’hi ha de molts tipus. Unes de les que generen menys desconfiança a les víctimes són les que suplanten empreses grans com per exemple, de bancs o serveis bàsics. Sovint s’envien missatges SMS, correus electrònics o es reben trucades a nom d’aquestes suposades empreses on es demanen dades personals o pagaments. Aquí també hi entrat el «phishing» però també fent un clic en un enllaç fraudulent pot acabar fins i tot amb la instal·lació d’un programa des d’on ens controlen el mòbil. Els Mossos demanen desconfiar d’aquests tipus de missatges i recorden que les empreses ja tenen les nostres dades.

Una altre tipus d’engany i que s’ha donat a Girona es produeix en webs de compravenda de productes de segona mà. Sergi Jaén diu que cal desconfiar d’ofertes que poden semblar «gangues». Els Mossos s’han trobat amb casos com el d’una persona que ha comprat un vehicle en una plataforma d’aquestes, ha pagat diners per avançat i mai ha rebut el vehicle. També hi ha ofertes laboralsfalses. S’hi ofereix un sou alt però abans d’obtenir la feina es demana a la víctima que avanci uns diners per fer uns tràmits. Al final s’acaba sense feina i diners.

Un altre cas que és més puntual, apunta, són els segrestos de dades a empreses. Els ciberdelinqüents sovint les extorsionen per obtenir un rescat.

Criptomonedes

El cibercrim també està ara molt centrat en les critptomonedes, un món desconegut per a molta gent però que s’ha convertit en molt atractiu pels inversors. La policia ha detectat que hi ha delinqüents que creen empreses falses i busquen inversors. Les víctimes posen els diners però mai veuen cap benefici ni recuperen la inversió.

PRESENCIALSBusquen enredar la víctima «in situ»

D’estafes n’hi ha de molts tipus i fora del món virtual n’hi ha que es donen de forma presencial. Una de les que pot costar més cares per la víctima és l’anomenada Estafa del retrovisor. El modus operandi consisteix en el fet que els autors provoquen o simulen una topada contra un vehicle ocupat per una persona d’edat avançada i l’enganyen perquè els avanci el cost de la reparació del retrovisor tot al·legant que el procediment serà més àgil i econòmic que no fer-ho amb la companyia asseguradora.

Si la víctima no disposa de diners en efectiu, els autors s’ofereixen fins i tot per acompanyar-la a un caixer automàtic perquè enretiri els diners. Sovint la víctima és una persona d’edat avançada o turista i els delinqüents poden obtenir quantitats molt elevades.

El fals revisor del gas també és un engany que periòdicament es dona. E n la majoria de casos, es tracta de grups organitzats que seleccionen víctimes, sovint d’edat avançada i de vegades aconsegueixen entrar dins del domicili per robar objectes de valor. Els Mossos recorden que l’empresa sempre concreta la revisió per carta.

D’altres enganys que fa anys que es fan són per exemple, l’anomenat «tocomocho», l’abraçada Telettubbie, entre altres. També s’han donat estafes a l’inici de la crisi de la Covid amb trucades falses d’empreses que oferien productes com mascaretes a canvi de diners. Uns productes que mai arribaven.