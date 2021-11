La Secció Territorial d’Olot de la Fiscalia Provincial de Girona ha admès a tràmit la denúncia interposada contra dos treballadors de la residència de la Fundació Guifré de Ripoll, acusats de presumptes maltractaments a avis que hi estaven interns. Els acusats són la supervisora de les altres cuidadores i treballadors del centre, i el director tècnic que la tenia sota el seu càrrec. Tots dos ja no estan vinculats al centre ripollès, després que fossin acomiadats per la Fundació.

La Fiscalia veu indicis de maltractament envers tres usuaris de la residència. En l’escrit que ha redactat la fiscal Ángeles García Orta s’hi especifica com un avi li van tallar els cabells i la barba que sempre havia portat llargs després que l’acusada l’hagués amenaçat de fer-ho «per treure-li tot signe d’identitat». També especifica una bufetada a una interna i fins a nou cops al cul d’una altra que es resistien a rentar-se. L’home i una de les dones ja són mortes, i tots tres patien patologies físiques i mentals. Aquests fets es consideren constitutius d’un delicte contra la integritat moral, dos contra el maltractament d’obra i dos més de delicte lleu de vexacions injustes. Per tot plegat demanen quatre anys de presó i inhabilitació per la supervisora, dividits en dos anys pel delicte contra la integritat moral, i un per cadascun dels delictes de maltractament d’obra, a més de dos mesos de multa i una quota diària de deu euros per les vexacions. A més no es podrà acostar a menys de 200 metres de l’àvia que encara és viva. Al director tècnic li demanen una pena d’un any de presó i inhabilitació. La inhabilitació suposa que no podrien realitzar un ofici que suposés tracte directe amb gent de la tercera edat o amb necessitats especials, durant dos anys.

El judici podria celebrar-se el 2024 i la fiscalia hi ha admès les gravacions d’àudio on s’escolten els maltractaments com prova. A més ha citat a declarar a vint-i-tres testimonis. La denúncia inicial la van interposar extreballadores de la Fundació Guifré, que ara es retiren de l’acusació particular perquè és la fiscalia qui els pren el relleu. Consultades per Diari de Girona afirmen que s’ha complert l’objectiu que s’havien plantejat, tot i que lamenten el paper que ha tingut l’Ajuntament de Ripoll en aquest cas, i on es van haver de sentir a dir que podrien arribar a denunciar-les a elles. Els fets van arribar als plenaris municipals el 2016 a través del regidor de la CUP, Santi Llagostera. Les primeres denúncies van ser realitzades el novembre de 2015 al mateix Ajuntament.