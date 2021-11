JxCat amenaça amb trencar el pacte de govern amb ERC al Consell Comarcal del Pla de l’Estany si no hi ha una «reacció» per part dels republicans, a qui acusen de prendre decisions de forma unilateral. Fa uns dies, el vicepresident de l’ens, Xavier Quer (Junts) va plegar tot al·legant que les tensions viscudes dins de l’ens li havien acabat afectant la salut. Ara, Junts ja ha decidit que el seu substitut a la vicepresidència serà l’alcalde de Vilademuls, Àlex Terés, que fins ara era el portaveu adjunt, i que el regidor de Serinyà Joan Poch es convertirà en nou conseller comarcal. Tot i això, el coordinador de JxCat al Pla de l’Estany, Salvador Coll, adverteix que, si no hi ha un canvi en la manera de fer d’ERC, es plantejaran trencar el pacte: «Si han de continuar treballant així, prenent decisions de forma unilateral, no creiem que hi hagi continuïtat. El president [Francesc Castañer, d’ERC] sempre ofereix diàleg, però nosaltres volem fets. Si no hi ha un canvi de rumb immediat, nosaltres no tenim cabuda en aquest pacte», assenyala.

Quer es va acomiadar amb una amarga crítica a les tensions entre els dos partits quan, ara fa un parell de setmanes, va anunciar que deixava el Consell. En declaracions a Ràdio Banyoles, va explicar que havia estat una decisió personal presa després de mesos de tensions i malestar. Segons va indicar, en els darrers dos anys s’han pres determinades decisions per majoria, sense comptar amb el consens de tots els ajuntaments. Per això, va criticar que l’actual gestió del Consell ha suposat «el trencament del consens comarcal».

Ara, el coordinador comarcal de Junts, Salvador Coll, afirma que el partit subscriu «totalment» les paraules de Quer, a qui donen les gràcies per tota la tasca feta al Consell, «i especialment durant els últims mesos, que han estat molt difícils». «Discrepem de les decisions unilaterals, que no ajuden a sumar ni a fer comarca», lamenta Coll, que concreta: «Som partidaris de les decisions que es treballen de forma col·legiada; si no, nosaltres no tindrem cap motius per continuar». El responsable del partit es mostra especialment crític amb la «mala gestió» de la recollida d’escombraries, i adverteix que demanaran responsabilitats polítiques als responsables d’aquesta situació.

De tota manera, des de Junts encara volen donar marge de reacció a ERC. Per tant, de moment, el que faran serà nomenar el fins ara portaveu adjunt, Àlex Terés, com a nou vicepresident, mentre que Joan Poch entrarà com a nou conseller comarcal. A partir d’aquí, indica Coll, estaran amatents «a veure com es reacciona en els propers dies i setmanes». «Haurem de valorar la situació i, si no hi ha un canvi de rumb immediat, nosaltres no hi tindrem cabuda en el pacte», indica Coll, que conclou: «No volem decisions unilaterals, sinó consensuades».

ERC vol continuar

Des d’ERC, però, l’anàlisi que se’n fa és molt diferent. El president del Consell, el republicà Francesc Castañer, nega que hi hagi tensió entre els dos partits, «o com a mínim, no n’hi ha més que en qualsevol altre pacte de govern». Per això, la seva intenció és continuar treballant conjuntament amb Junts «pel bé de la comarca»: «Jo crec que la dimissió de Xavier Quer, a qui agraïm tota la tasca feta, no afectarà i que continuarem amb el pacte. Per part nostra, estem disposats a seguir treballant plegats per la comarca», garanteix. Castañer recorda que el Pla de l’Estany és molt petita, de manera que «ens coneixem tots i no té sentit que hi hagi gaires enfrontaments entre nosaltres».

Pel que fa a les tensions que va denunciar Quer, Castañer les atribueix al fet que durant aquest mandat «s’han hagut de prendre decisions que fins ara s’havien anat posposant o eren models que fins ara no havia calgut tocar». Entre aquestes qüestions, Castañer cita la gestió dels Serveis Socials, ja que Banyoles ha arribat als 20.000 habitants i per tant ara pot tenir un programa propi: «Estem treballant amb ells per veure quin és el millor escenari», assenyala. Una altra font de tensions ha estat la gestió dels residus: després d’anys en què hi havia hagut un sol model, ara la meitat de municipis de la comarca vol començar a implantar el porta a porta. «Estem en una societat cada cop més dinàmica i cada ajuntament decideix quin és e lmillor model en funció del territori», indica Castañer.

Finalment, també s’ha hagut de decidir què es feia amb el servei de recaptació, que finalment han acabat traspassant a la Diputació. «Al final, els números s’imposen i hem d’adaptar-nos», conclou Castañer.