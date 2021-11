MIFAS ha fet un pas endavant en els tractaments de neurorehabilitació a Girona amb la seva associació amb la Unitat d’Estimació Neurològica (UEN), que té dues dècades d’experiència en els seus centres de Barcelona i Tarragona, per convertir-se en «el centre de referència a la demarcació a Girona». Així, el Centre de Salut i Esport MIFAS del barri de Sant Narcís s’anomenarà ara «MIFAS Active – UEN» incorporant «nous tractaments per respondre a la necessitat de donar cobertura a totes les persones amb dany cerebral adquirit (ictus...), afectacions d’origen congènit; politraumatismes amb afectació medul·lar, i altres malalties neurodegeneratives».

Amb la idea d’oferir un «tractament multidisciplinari» tant a les persones amb afectacions neurològiques com a les seves famílies, el centre de MIFAS i UEN oferirà serveis de fisioteràpia, neurorehabilitació, teràpia ocupacional, logopèdia, rehabilitació cognitiva, atenció psicològica, i entrenaments personals amb dues educadores físiques esportives.

El centre està situat al carrer Empúries de Girona, al barri de Sant Narcís, amb unes instal·lacions de 300 metres quadrats totalment adaptades i accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. Disposa de grua de suspensió de seguretat per a la deambulació, vestidors amb dutxa o bàscula per a persones usuàries de cadira de rodes entre d’altres-

Al mateix temps, el centre de MIFAS al barri de Sant Narcís mantindrà la gestió del «Centre per a l’Autonomia Personal Sírius», un servei gratuït d’informació i assessorament per a l’autonomia personal i l’accessibilitat de l’entorn, que depèn de la Generalitat de Catalunya.