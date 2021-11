Ha mort Josep Solés, més conegut com a Lés, que durant els anys 80 i 90 va ser el president local de CDC a Llagostera. Dedicat professionalment al negoci de la carn, va formar part també de l’executiva de CDC al Gironès, però mai va voler aspirar a convertir-se en alcalde o regidor.

Segons recorda l’expresident local de CDC a Girona, Joan Bagué, Solés era tot un «activista» que «sempre portava Catalunya i Llagostera al cor». «Era una persona molt coneguda a Llagostera», recorda, sobretot per la seva vessant personal i professional, que el feia conèixer molta gent. Tot i això, a nivell polític sempre va fer gala d’una gran discreció, i va preferir dedicar-se al partit des de segona fila, tot treballant «per buscar les millors persones possibles per anar a les llistes» però sense voler presentar-s’hi ell personalment. «Era discret políticament, però molt popular a nivell social», indica Bagué.

Amic de Marià Busquets

Segons afegeix, aquesta discreció i voluntat de matenir-se políticament en segon terme va fer que fos una persona amb gran autoritat moral per a tots aquells que van militar a CDC, tant a Llagostera com a tota la comarca. De fet, un dels pocs càrrecs que va acceptar va ser el de formar part de l’executiva comarcal de CDC, i en bona part va ser perquè estava presidida per un dels seus amics més íntims, Marià Busquets, precisament traspassat també fa pocs dies.

«Era un home que no n’hi ha gaires, molt vinculat a família, a Llagostera i a Catalunya», assenyala Bagué, tot afegint que «era un treballador incansable i va participar en l’organització de nombrosos esdeveniments».