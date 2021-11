Les dades evidencien que, gairebé dos mesos després de l’inici del curs escolar, l’impacte de la covid-19 als centres educatius és molt baix. Per tant, la millora epidemiològica general també es veu reflectida a les llars d’infants, escoles i instituts de tot Catalunya. De fet, actualment, només hi ha dos centres a la província de Girona que tenen almenys un grup confinat per coronavirus: un al Gironès i l’altre a la Garrotxa. Concretament, l’escola Bell-lloc de Girona té dos grups confinats amb un total de 42 persones afectades tenint en compte que s’han detectat 8 positius els darrers 10 dies. D’altra banda, l’escola Verntallat de la Vall d’en Bas també té dos grups confinats i, en aquest cas, també hi ha 42 persones afectades, tot i que s’han detectat sis casos. Respecte a Catalunya, els grups escolars confinats per covid-19 a Catalunya van baixar a 14, un més que dijous, segons dades del Departament d’Educació. Representen el 0,02%%.