La Comissió de la Copa està estudiant millorar la veracitat dels tiquets que serveixen per bescanviar els diners per una beguda o un entrepà a les barraques de Girona. S’han detectat alguns tiquets «falsos», normalment fotocòpies i es vol evitar que algú pugui pretendre seguir utilitzant aquests sistema fraudulent per seguir bevent o menjant sense gastar-se ni un euro, en perjudici de les entitats de la ciutat. Des de la comissió de la Copa Ferran Pèlach, explica que s’han trobat alguns casos però «no molts» i que la majoria eren «molt fàcils de veure». «No és tant generalitzat com ha intentat dir algú», apunta. Sigui com sigui, la Comissió està mirant com evitar que segueixi passant que «se’n pugui colar algun quan hi ha molta gent a les barres» i estudiar possibles solucions com tiquets marcats amb segells, amb algun forat o alguna altra alternativa. Deixa clar però, que la dificultat de poder-ho portar a terme es deu a la magnitud de tiquets que tenen. Són unes 600.000 unitats i cada nit se’n venen entre 50.000 i 70.000. A zona interior de la barra, per les entitats, s’hi posaran papers per remarcar com són els tiquets vàlids.

Des de l’Ajuntament recorden que «les barraques són autogestionades per les entitats, i des de l’Ajuntament hem ofert en tot moment l’ajuda que necessitin» i que segueixen «en contacte permanent però no han requerit d’aquesta ajuda a nivell logístic». Sobre els tiquets en concret, assenyalen que «l’afectació ha estat molt mínima, ja que moltes de les falsificacions s’han detectat a temps».

Des d’altres entitats han exposat que també han tingut a les seves mans alguns tiquets falsos però que sovint han vist que clarament no eren vàlids. «En vam veure algun, però res exagerat», expliquen des de l’Associació Naturalistes de Girona. En ocasions «estaven mal retallats, amb mides de lletra diferents o trencats perquè ja s’havien fet servir i els volien fer passar per nous», apunten. Des del Club Esportiu Patinatge Artístic Girona, la presidenta Angela Garcia, explica que han detectat «tiquets falsos» però «no massa». Tot i que el sistema de tiquets no la convenç del tot, entén que aquest any era l’opció més viable i agraeix que hagi estat possible.

Des de la Comissió de la Copa tenen la idea que l’any vinent torni a haver-hi barraques separades i sense barres compartides ni tiquets si les entitats així ho consideren i recorden que aquest any, com les barraques especials del febrer, han estat excepcionals.