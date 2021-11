Les eleccions municipals del 2023 semblen lluny, però per a les maquinàries dels partits no ho són tant, i tot i l’històric domini que l’antiga Convergència va tenir a les comarques gironines i l’atractiu electoral que conserva Carles Puigdemont, a Junts encara li queda molt camí per recórrer per arribar ben estructurat una cita amb les urnes que reparteix molt poder local i supramunicipal (Diputació, Consells Comarcals...). «Volem consolidar-nos estructuralment per ser el partit dominant en l’àmbit municipal tant a Girona com a tot Catalunya», va explicar ahir Maria Àngels Planas, regidora de l’Ajuntament de Girona i coordinadora del partit a les comarques, en una cloenda de la Convenció Municipalista de la Vegueria de Girona que va tenir de principal protagonista a Jordi Turull. «A la gent li arribarà molt més que us preocupeu per solucionar-li una petita gestió, que potser per a l’ajuntament no té ni un cost de 50 euros, que no pas la construcció d’un gran pavelló al municipi», va explicar Turull, exconseller i actual vicepresident de Junts, que va parlar sobre la seva experiència en la política municipal davant prop d’un parell de centenars d’alcaldes, regidors i coordinadors locals de Junts.

«La política municipal és la més agraïda, però també la més exigent», va apuntar Turull, que abans d’arribar al Parlament va ser regidor a Parets (tres cops cap de llista sense arribar a ser mai alcalde: «sé el que és està a l’oposició», va fer broma ahir) i va treballar en ajuntaments com el de Sant Cugat, en un discurs on va combinar les referències a la política catalana i al seu pas per la presó amb, sobretot, parlar de la importància de «picar pedra en l’àmbit local» perquè «qualsevol projecte que vulgui ser gran i ambiciós ha de comptar amb la política municipal».

Davant un auditori on, entre d’altres, hi havia el president de la Diputació, Miquel Noguer, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, la consellera Gemma Geis o el diputat Salvador Vergés, Turull va insistir en la necessitat que, des de la política local, els càrrecs «s’anticipin als problemes, saber què passa abans que surt als diaris, perquè veus els ulls de la gent i saps què els preocupa». Tot plegat per aconseguir uns bons resultats a les municipals del 2023, perquè «com més implantació i representació tinguem més útils serem».

Unes preocupacions de la gent que, en l’àmbit de les comarques gironines, segons va desgranar ahir Maria Àngels Planas, passen per «enfortir el teixit productiu de les comarques gironines, la creació de noves oportunitats de progrés, que passen també per la posada al dia d’infraestructures llargament reivindicades».