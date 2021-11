Soc fill de pagesos. Durant la meva infància i joventut vaig viure de prop tot el que comporta tirar endavant amb el migrat patrimoni agrícola i ramader d’uns pares que es van haver de guanyar les garrofes treballant dotze hores diàries durant molts anys: un parell de trossets de regadiu, una vinya, un parell de vaques, mitja dotzena de gallines, mitja més de conills, un cavall i un carro.

Tinc bons records d’aquells temps. Els més amables em connecten amb la vinya. Amb la cura que tenia el meu pare d’uns ceps, segurament ja massa vells per oferir una producció generosa. En la setmana llarga de verema que, a primers de setembre, encara de vacances escolars i poc avesat com estava a les feines agrícoles, em deixava l’esquena malmesa durant uns quants dies. I després, en la poda i la recollida de tòries que permetien encendre la llar de foc durant tot l’hivern.

Quan el pare es va fer gran i es va jubilar va arrancar els ceps i va plantar pins. I així, la vinya de Sant Pere ( tot i estar lluny del paratge la denominàvem així) va desaparèixer i es va convertir en un petit bosquet. De fet, com tantes i tantes vinyes de les rodalies de Blanes, de Lloret, de Tossa que varen acabar desapareixent.

M’ha vingut al cap tot això a propòsit de la informació que m’arriba sobre un nou projecte de plantació i conreu de vinyes al paratge de l’Àngel de Lloret. Un projecte que lidera l’enòleg Dani Jiménez. Un projecte que, segons he pogut escoltar en el vídeo de presentació , té previst treure les primeres ampolles d’aquí quatre o cinc anys. Un projecte, però, que no és pas capdavanter. S’afegeix al de dues famílies de Blanes que ja fa uns quant anys varen donar un pas endavant i des de les seves restaurades vinyes i els seus cellers, han posat al mercat alguns vins i caves d’una qualitat remarcable.

A tota aquesta efervescència vinícola blanenca i lloretenca cal sumar-hi els també consolidats i digníssims caves que un veterà i experimentat mestre cavista format a les Caves Montferrant (tancades «sine die») elabora amb raïm provinent d’altres demarcacions. Quina pèrdua tant gran per un municipi com Blanes va suposar el tancament del Celler Montferrant! Quina llàstima que unes instal·lacions tant emblemàtiques, espaioses i cèntriques no hagin pogut reempendre les activitats enològiques i també culturals que durant tant de temps van propiciar i acollir.

Fa uns quants anys, molts pagesos van convertir les seves vinyes en boscos. La rendibilitat no compensava l’esforç. Ara semblaria que el procés es comença a revertir. Qui sap si potser algun dia, aviat, no acabem tenint una nova DOC vinícola a la demarcació de Girona: Vins de Selva Marítima . Sens dubte constituiria un nou i remarcable atractiu per a la comarca.