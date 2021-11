El preu de l’aigua al conjunt de les comarques gironines continua essent el més baix de tot Catalunya, tot i que amb molt poca diferència respecte Lleida. Segons l’últim estudi sobre el preu de l’aigua elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), amb dades de 2020, l’import total mitjà ponderat de la factura de l’aigua per a ús domèstic a la província de Girona és d’11,08 euros (sense IVA) si es pren com a referència un consum de 6 metres cúbics al mes. Es tracta d’una xifra lleugerament més alta que la de 2019, quan se situava en 10,97 euros, però tot i això és la més baixa de les quatre províncies catalanes i, per tant, es troba també per sota la mitjana catalana, que és de 14,53 euros. De tota manera, cal tenir en compte que hi ha diferències substancials entre els municipis gironins: Brunyola, Ventalló i Vilajuïga són les localitats de la província on l’aigua té un preu més elevat, mentre que Meranges, Pontós i Sant Andreu Salou, entre altres, són els que tenen l’aigua més barata.

En aquest document, l’ACA analitza cada any diferents escenaris de consum (6, 9, 10, 12, 15 i 20 metres cúbics al mes), ja que la tarifa acostuma a variar en funció de la quantitat d’aigua que s’utilitza. La província on la factura és més elevada és, amb diferència, la de Barcelona, on un consum de sis metres cúbics mensuals surt per 15,49 euros al mes (de nou, sense IVA). A continuació es troba Tarragona (12,77 euros) i tot seguit Lleida, amb una xifra molt similar a la de Girona: 11,55 euros mensuals.

Però malgrat que el preu mitjà de les factures gironines es trobi dins la franja baixa, hi ha diferències substancials entre els municipis de la demarcació. Així, Brunyola torna a ser la localitat on aquest servei té un major cost: 3,222 euros per metre cúbic. Es tracta, de fet, de la quarta localitat de tot Catalunya amb un preu més elevat. A continuació es troben tres municipis altempordanesos, que són Ventalló (2,456 euros per metre cúbic), Vilajuïga (2,368) i Palau-Saverdera (2,328). També es troben dins d’aquest «top 10» Sant Martí de Llémena (3,236), Cadaqués (2,293), Viladamat (2,286), Tossa de Mar (2,235), Avinyonet de Puigventós (2,197) i Garriguella (2,164).

En canvi, la llista de municipis gironins que paguen una factura més baixa de l’aigua l’encapçalen Meranges, Pontós, Sant Andreu Salou, Sant Miquel de Campmajor i Terrades, ja que a tots ells tenen una tarifa de 0,433 euros cúbics. També tenen quotes discretes Masarac (0,535 euros), Sant Feliu de Buixalleu (0,708), Sant Mori (0,754), Das (0,782) i Gombrèn (0,795).