El sindicat Comissions Obreres (CCOO), màxim representant dels treballadors a l’hospital Trueta, fa mesos que denuncia a les xarxes socials que els berenars repartits als pacients presenten deficiències. Concretament, lamenten que se serveixen «sense plat ni un trist tovalló» i que es tracta d’un servei «indigne». Atribueixen la principal causa a «l’empobriment d’un servei privatitzat». La portaveu del sindicat, Maria Àngels Rodríguez, explica: «Hem tret la problemàtica més d’una vegada a les juntes de personal i no s’ha resolt, és per això que periòdicament publiquem fotos fetes pels mateixos treballadors de planta a les xarxes, per denunciar el servei».

Segons fonts oficials de l’hospital, al maig de 2018 el Trueta va deixar de servir els berenars amb safates, i des d’aleshores es reparteixen de manera individualitzada als usuaris amb un sistema de multiració. Des del servei de càtering es planifiquen els menús tenint en compte que no sigui necessària la utilització de coberts ni plats per menjar-los. Quan es tracta de làctics, es reparteixen culleretes, juntament amb els condiments i els tovallons. Als pacients que tenen una dieta pautada que requereix algun plat específic diferent al pla de menús establert, se’ls emplata el berenar.

També afegeixen que la planificació dels berenars es fa amb l’assessorament i aprovació de les dietistes del centre. Per tant, el tipus de berenar que se serveix a cada pacient és individualitzat i adequat a les seves necessitats.

Aclareixen que aquesta dinàmica segueix les indicacions que demana l’Institut Català de la Salut. En concret, en aquest document s’especifica que l’esmorzar, el dinar i el sopar han d’anar emplatats i que «els berenars se serveixen a les plantes en multi ració amb un llistat personalitzat per a pacient». Aquestes condicions tècniques responen a l’estratègia per avançar en la sostenibilitat i millora mediambiental. També afirmen que en aquests dos anys i mig no s’han rebut queixes per part dels usuaris.

Rebaixa de la jubilació

D’altra banda, el sindicat també demana de forma general que es rebaixi l’edat de jubilació als 60 anys per al personal del sector sanitari i sociosanitari. L’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA) publica un informe sobre els riscos actuals, entre els quals destaquen que els treballadors de l’assistència sanitària i social tenen la quarta taxa més alta de problemes greus de salut relacionats amb la feina, l’exposició a riscos biològics o químics més prevalent és la del sector de l’assistència sanitària i el fet que Espanya és el segon país europeu on els sanitaris tenen més accidents laborals.