La Policia Local de Banyoles i els Mossos d'Esquadra han detingut un home per robar en garatges comunitaris al municipi. El detingut té 38 anys. Els fets van passar el divendres a la matinada quan un veí va trucar a la policia després de veure dos encaputxats colpejant una porta d'un aparcament d'un bloc de pisos al carrer de Figuerola. Una patrulla conjunta dels dos cossos de seguretat va veure com dos homes sortien amb diversos objectes de dins d'un dels garatges que havien forçat. En veure'ls van intentar fugir corrent. La policia va aconseguir detenir-ne un d'ells. L'home ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

Per altra banda, la Policia Local de Banyoles ha detingut un altre home pel robatori d'un telèfon mòbil. Els controls conjunts entre el cos local i els Mossos d'Esquadra per evitar robatoris amb força i altres infraccions van facilitar la captura del lladre. Aquest dimecres a la tarda, la policia va aturar un vehicle sospitós i els agents van escorcollar i identificar el conductor. Els agents van trobar-li un mòbil que constava que estava sostret en un robatori amb força a Palamós.

A més, durant l'escorcoll la policia va trobar eines que podrien ser susceptibles per cometre altres robatoris. Per això se'l va detenir i, posteriorment, van veure que havia donat una identitat falsa durant el control i que té obertes diligències penals per conduir sense punts.

El detingut és un noi de 19 anys i amb múltiples antecedents per fets similars.