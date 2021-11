L’increment del preu de les matèries primeres i l’energia ha posat en alerta el sector turístic. «És una pedra a la sabata en un procés de recuperació d’una economia trinxada per l’impacte de la pandèmia», assegura el director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols. Els experts alerten que aquesta situació provocarà un encariment del 10% del turisme, que s’explica per l’augment exponencial del preu del transport i les matèries primeres alimentàries i, en menor mesura, per la pujada del preu de la factura elèctrica. Per ara, aquest increment és «assumible» per als turistes i no serà un «punt d’inflexió» a l’hora de decidir viatjar, però sí que podria suposar un llast per a la campanya estival.

El gerent de l’àrea institucional de PIMEC, Àngel Hermosilla, alerta que l’encariment de les matèries primeres provocarà un increment d’entre el 5% i el 10% en el cost del turisme. Per la seva banda, el professor de la Universitat Pompeu Fabra – Barcelona School of Management (UPF-BSM) Xavier Brun situa aquest augment entre un 10% i un 15%.

La major part d’aquest increment s’explica per la pujada del preu del combustible i de les matèries primeres alimentàries, és a dir, l’increment de la despesa en transport i restauració. A aquest element se suma també una pujada moderada en el cost de l’allotjament per l’increment dels preus energètics.

Tot i això, el professor de la UPF – BSM diu que aquesta pujada no serà un «punt d’inflexió» a l’hora de decidir viatjar en els pròxims mesos i, per tant, no afectarà significativament la campanya de Nadal. «L’increment dels preus no reduirà l’arribada de turistes perquè hi ha una voluntat manifesta de sortir i un estalvi embassat per la pandèmia», afegeix.

D’altra banda, el professor d’estudis d’Economia i Empresa de la UOC, Pablo Díaz, alerta que l’encariment del turisme podria provocar una lleugera reducció de la despesa per part dels turistes estatals, menys «esplèndids» que els visitants internacionals.

De fet, Roger Pallarols assegura que l’increment del preu de les matèries primeres ja s’ha començat a notar i afectarà una campanya de Nadal «atípica», per ser la primera en dos anys sense restriccions per la pandèmia. «En ple procés de reconstrucció, afegim una greu dificultat que impactarà en els costos de productes i serveis que es prestin a la ciutat», lamenta.

A escala internacional, el professor de la UOC Pablo Díaz assegura que hi ha un «cert recorregut» en els preus perquè Espanya és «competitiva» respecte als països de l’entorn, però alerta que un encariment sostingut a llarg termini acabarà repercutint en la demanda de productes turístics.

«El més preocupant per Espanya seria que es produís una crisi internacional o europea per una inflació creixent i sostinguda en el temps que afectés els mercats emissors, com els anglesos o els alemanys. Aquesta situació repercutiria en el procés de recuperació de la pandèmia», alerta.

PIMEC preveu que l’actual conjuntura de preus es mantingui a l’alça fins l’estiu de 2022. En aquest cas, la patronal alerta que les empreses repercutiran els augments dels costos en el preu final dels serveis i productes –una pràctica que fins ara han intentat evitar– i hi haurà un impacte «important» en el turisme.

A aquesta situació s’hi podria sumar també un element «sociològic» vinculat a la reducció del consum per la percepció d’una situació econòmica adversa o per la caiguda del poder adquisitiu de les famílies.