Algunes nevades han tenyit de blanc les comarques pirinenques aquesta setmana, deixant estampes de postal. Tot i això, van ser nevades molt febles que no van afectar cap via de comunicació ni va obligar a sortir les màquines llevaneu. Per a les cotes altes d’algunes estacions d’esquí, com ara Baqueira Beret, Port Ainé, la Molina, Vallter o Núria, era la segona emblanquinada de la temporada.

Vista aquesta situació, els complexos hivernals ja esperen la neu, ja que volen inaugurar la temporada a finals d’aquest mes de novembre. La previsió és que les estacions obrin entre el 26 de novembre i el 4 de desembre. De moment, la baixada de temperatures els ha permès començar a fabricar neu artificial.