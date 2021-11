El Patronat de Turisme Costa Brava Girona va assistir de l’1 al 3 de novembre a la principal fira de turisme professional europea, la World Travel Market de Londres, que tornava al format presencial després de la covid-19. L’objectiu era promocionar les destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona, alhora que productes turístics de les destinacions familiars, així com l’enogastronomia, la cultura, el golf, el cicloturisme i el ciclisme.

Des de l’estand de Catalunya, juntament amb el municipi de Lloret de Mar, el Patronat de Turisme hi participava amb l’objectiu de promocionar l’oferta turística de les destinacions gironines, i per conèixer les dades econòmiques i les noves tendències del mercat britànic per a la temporada 2022. Alhora, en aquesta fira professional es programen reunions amb una trentena de professionals dels sectors dels operadors turístics (Jet2holidays i TUI), portals de viatges (Last Minute, Expedia, Travel Republic i Voyage Privé) i mitjans de comunicació (NG Traveller, Food & Travel i Connaisseur Circle).

El vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jaume Dulsat, que va assistir a la fira, va manifestar que la WTM «és una cita obligada del sector turístic a escala mundial, en la qual podem prendre el pols de l’evolució del mercat britànic i copsar com es presenta la temporada 2022». Dulsat també va afegir que les previsions per a l’any vinent, sempre que la pandèmia ho permeti, «són bones», i que «els operadors turístics preveuen tornar a xifres de 2019 i destaquen el bon funcionament de les reserves dels britànics a la Costa Brava».

Perspectives per a 2022

Per a la temporada 2022, les destinacions gironines busquen recuperar quota turística al mercat britànic amb productes tan demandats pels potencials visitants com són les vacances a destinacions familiars de platja, els viatges per jugar a golf i la pràctica d’activitats esportives i de turisme actiu a la natura.

La recuperació quedarà a expenses principalment de l’evolució de la pandèmia, i també de la recuperació de les connexions aèries, la reprogramació de paquets i serveis turístics tant a través d’agències de viatge online com tradicionals, i, naturalment, de la confiança i la seguretat que generin les destinacions receptores de turisme.

Segons xifres de l’Observatori de Turisme d’Eurecat, la província de Girona l’any 2019 va rebre uns 365.000 turistes britànics, que, per nacionalitats, se situaven com a tercer mercat internacional. Actualment, però, el mercat britànic està més d’un 80 % per sota dels valors registrats en un any turístic normal a les comarques de Girona.