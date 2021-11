El Mercat d’Olot ha creat mercatolot.aprop.online, la primera botiga en línia pròpia. El 80% dels paradistes del mercat s’han unit a aquest projecte després que les comandes virtuals i els lliuraments a domicili augmentessin notablement amb la pandèmia de la covid-19.

A través d’aquest servei, s’ofereixen més de 500 productes del mercat. A més, la plataforma permet comprar tots els productes a la mateixa parada o a diverses i personalitzar la compra indicant com es vol rebre el producte.

Les comandes s’han d’encarregar a tot estirar un dia abans i per un import mínim a 25 euros. El cost d’enviament dependrà de la localitat on es faci arribar, però també del valor total de la compra.

Per ara, la botiga virtual està disponible per clients de la Garrotxa i del Ripollès, que poden adquirir els productes que desitgin i rebre’ls a casa en una sola tongada i en menys de 24 hores. Com a prova pilot, es faran també entregues a Barcelona els dijous.