La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha tret a concurs una quinzena de places de jutge i magistrat als òrgans judicials de la província de Girona. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) recull des de fa uns dies el llistat de cada categoria i que suma prop de 200 places vacants a tot l’Estat. Quasi la meitat s’han de cobrir a Catalunya.

Aquestes places s’hauran d’oferir als 188 integrants de la 70a Promoció de l’Escola Judicial, que s’incorporaran al seu primer destí entre finals de novembre i principis de desembre. Abans, però, es farà el clàssic acte previ d’entrega de despatxos. Així ho va resoldre divendres la Comissió Permanent, que va recordar en un comunicat que 80 de les places vacants estan situades a Catalunya, molt per davant de la segona comunitat amb més oferta de places, Andalusia, que en té 45 de desertes.

Els nous integrants de la Carrera Judicial solen evitar Catalunya i també Girona com el seu primer destí. Entre els motius hi ha l’alt nivell de vida i la càrrega de feina per jutge, que és superior a la d’altres comunitats. Un dels exemples d’aquesta càrrega de feina es pot trobar als jutjats mercantils, que segons les conclusions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya plasmades a la seva última memòria, el 2020 van superar més d’un 30% els llindars de càrrega de feina estipulats. A més, també va alertar que el nombre de vacants és «molt rellevant» tenint en compte que hi ha un total de 837 places orgàniques. El percentatge de places desertes se situa en un 9,5%.

Es busquen jutges

Els jutges són els més buscats. A Catalunya hi ha 46 places vacants, de les quals deu s’ofereixen a les comarques gironines. A Girona ciutat hi ha quatre vacants, que són als Jutjats d’Instrucció 1 i 4, al Jutjat Penal 3 i al Contenciós-administratiu 2.

La resta de places que s’ofereixen són al Jutjat de Primera Instància i Instrucció 2 de La Bisbal d’Empordà, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 amb competència en matèria de violència sobre la dona d’Olot, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció 2 d’Olot amb funcions compartides de registre civil, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 de Ripoll amb competència amb matèria de violència sobre la dona i amb funcions compartides de registre civil i el Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 de Sant Feliu de Guíxols amb funcions compartides de registre civil.

Pel que fa a les places vacants de magistrat, se n’ofereixen cinc: al Jutjat d’Instrucció 3 de Girona, al Jutjat Penal 4 de Girona, al Jutjat de Primera Instància i Instrucció 5 de Figueres, al Jutjat de Primera Instància i Instrucció 7 de Figueres amb competència en matèria de violència sobre la dona. Per últim, també s’ofereix una vacant de Jutge d’Adscripció territorial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a Girona. El Consell General és qui té potestat per oferir les places als nous jutges, i al comunicat indica que ho fa amb l’objectiu de «cobrir les necessitats concretes de cada territori». Els candidats que hagin tingut una puntuació més elevada podran escollir el seu primer destí entre les places vacants.

Actualment, Catalunya compta amb una ràtio de 10,82 jutges per cada 100.000 habitants, una de les més baixes de l’Estat.

Prop de 200 vacants a l’Estat

Al conjunt de l’Estat hi ha 195 places que en aquest moment estan desertes. Per darrere de Catalunya i Andalusia, la resta de places són: 15 a Canàries, 14 a Galícia, 10 a Extremadura, 6 a Múrcia, 5 a Castella-La Manxa, 4 a Aragó i al País Basc, 3 a València, Castella i Lleó i a Cantàbria, 2 a les Illes Balears i 1 a La Rioja. Les úniques comunitats sense places desertes són Navarra i Astúries.