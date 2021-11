Els Bombers s'han hagut de mobilitzar en tres incendis de residus i dos de massa forestal que s'han declarat a diversos punts de Girona.

La majoria dels focs es van declarar ahir, en un dia de fort vent a la província.

Entre els incendis de residus hi ha com a més destacat el que va afectar l'abocador de Lloret. Es va declarar cap a dos quarts de vuit del vespre i els Bombers hi van enviar sis dotacions.

El foc el van donar per apagat cap a les deu de la nit i en total va cremar una extensió de 2.000 m2.

Els dos altres focs que també van acabar amb residus cremats van tenir lloc a Cabanes i a Roses. En el primer, declarat cap a set del vespre, s'hi van destinar quatre dotacions i es va produir a la zona del Clot del Noguer, on hi ha, segons els Bombers, un abocador il·legal de restes vegetals. A Roses en canvi, l'incendi va afectar un contenidor de restes vegetals i també, massa forestal (uns 10 m2).

Ensurt a tocar la C-66

A Sant Ferriol ahir al vespre hi va haver un dels incendis més destacats de la tarda. Ja que es va originar a peu carretera C-66 i molts vehicles que anaven per la via que uneix Olot amb Banyoles se'l van trobar. Els Bombers van activar sis dotacions en rebre l'avís quan faltaven uns 20 minuts per les set del vespre. Durant la nit el van donar per apagat i finalment, va cremar 1.000 m2 de superfície. En el vídeo es pot veure el foc de Sant Ferriol:

Per altra banda, a Bàscara cap a dos quarts de deu de la nit va començar a cremar una zona de bosc, situada a uns 50 metres de cases. Els Bombers s'hi van desplaçar amb cinc dotacions i cap a les onze de la nit el van donar per extingit. Aquí també van cremar uns 1.000 m2.

Durant el dia d'ahir els Bombers van rebre diversos avisos per altres conats d'incendi però el més gran, per la superfície afectada, va ser el que va afectar la zona del Ter Vell, al Montgrí.

Ja que va afectar una extensió important: