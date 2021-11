La Generalitat ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat per la previsió de fortes ventades a la costa sud de Girona i al litoral de Barcelona des d'aquest dimarts al vespre i fins al dijous. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el vent bufarà de component Est i es preveuen ratxes de fins a 70 quilòmetres per hora. Les comarques més afectades poden ser el Barcelonès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Oriental i la Selva. Protecció Civil alerta que les ventades afectaran zones densament poblades i subratlla que, per això, caldrà extremar la prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure en zones urbanes i rurals.

Com a prevenció, Protecció Civil demana retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent. Especialment, subratlla l'entitat, cal vigilar les decoracions nadalenques i retirar-les si no se'n pot garantir la subjecció. Reclama, també, evitar protegir-se darrera de murs o cartells publicitaris si no són estables.