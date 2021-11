El primer institut d’Olot i la Garrotxa es va crear en temps de la Segona República. El 4 d’octubre de 1932, una vuitantena d’alumnes van començar a l’edifici del Carme les classes de batxillerat al “Col·legi Municipal de Segona Ensenyança” (un any més tard ja s’anomenaria “Institut Elemental de Segona Ensenyança”) que, l’any 1939, va ser dissolt pel franquisme.

Amb el pas dels anys, es van succeir diferents institucions d’ensenyament secundari. Tot i les denominacions que va adoptar, per la població d’Olot sempre va ser conegut com “l’institut”. Durant el curs 1969-70 va obrir portes l’actual edifici. Era el nou “Instituto Nacional de Enseñanza Media” que, a partir de 1977, es va anomenar “Montsacopa”.

El “Memòries de l’Institut Montsacopa” repassa la història del centre a través de 25 testimonis. Un documental dirigit per Tània Ribas de Zeba Produccions que recull les experiències i els records de professors i alumnes que han passat per les aules del centre, situat a l’avinguda Joan de Cabirol d’Olot, i que durant anys va ser l’únic institut de secundària de la ciutat i la comarca. Una història marcada per un edifici amb moltes problemàtiques, però també, per un camí ple de canvis socials i educatius que han fet que cada etapa fos única i irrepetible: des de les revolucions que van marcar els 70’s i l’esperit rebel dels 80’s, passant pels canvis que va implicar l’arribada de l’ESO, fins al’entrada dels Cicles Formatius i les noves tecnologies. Un centre que ha viscut molts canvis en pocs anys, i que ha sabut mantenir l’esperit cultural que sempre l’ha caracteritzat.

L’estrena del “Memòries de l’Institut Montsacopa” serà aquest divendres 12 de novembre a les 19 h als Cines Olot. Les entrades son gratuïtes i poden reservar-se a la pàgina web del mateix cinema o bé presencialment a les taquilles.

El documental s’inclou a la sèrie “Memòries de...” que produeix l’Ajuntament d’Olot amb l’objectiu de recuperar la memòria històrica de la ciutat. El centenari de la Unió Esportiva Olot és l’últim dels treballs que han entrat a formar part de la col·lecció, que ja ha fet memòria dels 70 anys de l’aiguat d’Olot, la “Guerra Civil a la capital de la Garrotxa”, “Quan anàvem a Marina”, “Aquells meravellosos 60”, la creació i evolució del barri de Sant Roc, els 60 anys de la Fira del Dibuix, el 125è aniversari de la Policia Municipal, la història de les Festes del Tura i el recorregut històric que ha tingut la tradició dels Reis Mags a la ciutat des de principis del segle XIX.