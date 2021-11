La Generalitat té previst invertir 97 milions d'euros a les comarques gironines durant l'any 2022. És una xifra molt similar a la de l'últim pressupost aprovat (el de 2020), que inicialment se situava en 96,3 milions però que, després de la seva tramitació, va arribar fins als 118 milions. El pressupost gironí suposa el 6,5% de les inversions al conjunt de Catalunya. El conseller d'Economia, Jaume Giró, ha presentat aquest migdia el projecte de perssupost per a l'any vinent, que ara comença la seva tramitació parlamentària.

El pressupost de 2022 no preveu cap inversió per a la construcció del nou Trueta, del qual fa poques setmanes el Govern va anunciar que costarà 400 milions d'euros i s'acabarà d'aquí a 8-10 anys. Tot això, sí que destina 6,2 milions d'euros a diverses millores de les instal·lacions actuals de l'hospital: 1,7 milions per a la instal·lació de nova maquinària a l'institut de diagnòstic per la imatge, 1,5 milions per a les obres d'ampliació del bloc quirúrgic i l'hospital de dia oncològic o 8.16.000 euros per a la millora de la farmàcia de l'ICO, entre altres.

Les inversions, per comarques

A l'Alt Empordà, les principals inversions correspondran a les obres de l'aparcament, l'edifici de serveis i la reordenació dels accessos al Cap de Creus (1,6 milions d'euros), les actuacions al Logis Intermodal del Far-Vilamalla (1,2 milions d'euros), la construcció de la nova comissaria de la Jonquera (2,95 milions) i la depuradora de Pau (1,1 milions) i la construcció de la nova escola Josep Ribot de Vilamalla (1,11 milions).

Al Baix Empordà, els recursos es destinaran, prioritàriament, a la rehabilitació del pont de la carretera C-252 sobre el riu Ter entre Ultramort i Verges (1,88 milions d'euros) i la construcció de l'escola de Vall-llobrega (933.000 euros).

A la Garrotxa, es destinaran 1,48 milions a la reordenació de l'aparcament que hi ha a l'àrea de recollida de Can Serra, al parc natural de la Zona Volcànica. També es destinaran 1,33 milions al Pla de Llongafollia, a Sant Feliu de Pallarols, i 371.000 euros per a la construcció del CAP Olot, amb la previsió que l'any vinent s'ampliin a 2,5 milions d'euros.

Al Gironès, destaca especialment l'ampliació de l'escola Gegant del Rec de Salt, que s'emportarà 3,22 milions d'euros, i la continuació de les obres de la carretera Gi-633 emtre Sant Jordi Desvalls i Medinyà, amb uns 505.000 euros.

Al Pla de l'Estany, s'ha pressupostat l'ampliació de l'institut Josep Brugulat (1,1 milions d'euros) i la continuació de les obres de la C-66, amb tres milions d'euros d'inversió.

Al Ripollès, les principals inversions estan destinades a la millora dels Ferrocarrils de la Generalitat que arriben fins a Núria, però també es destinen 867.000 euros a la millora de les interseccions i l'ordenació dels accessos a la C-26.

A la Selva, destaquen els gairebé 4,3 milions que es destinaran a la variant d'Anglès, així com els més de cinc milions destinats a l'ampliació del bloc quirúrgic de l'hospital de Blanes. També es destinaran 1,3 milions a les obers de sanejament i la depuradora de Can Carbonell, a Caldes de Malavella.

Finalment, a la Cerdanya (que no apareix inclòs dins les comarques gironines, sinó dins l'àmbit de l'Alt Pirineu i Aran) destaquen sobretot les inversions a l'estació de la Molina.